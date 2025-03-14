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Безпека електропостачання: торік було розчищено понад 38 тис. км трас ліній електропередачі
Держенергонагляд здійснює моніторинг безпеки електропостачання та оцінює якість робіт з розчищення трас повітряних ліній (ПЛ) електропередачі. У 2024 році розчищено 38,5 тис. км ліній усіх класів напруги.
Про це інформує Урядовий портал.
Результати роботи в 2024 році
Протягом року фахівці Держенергонагляду здійснили вибірковий моніторинг безпеки електропостачання та оцінили якість робіт з розчищення трас ПЛ усіх класів напруги на майже 5 тис. км.
За результатами перевірок було зафіксовано понад 6,8 тис. зауважень щодо дотримання норм і правил у галузі електроенергетики.
Крім того, додатково розчищено 7,8 тис. км повітряних ліній, з них:
- 272 км – на вимогу Держенергонагляду за результатами розгляду звернень споживачів;
- понад 1 тис. км – для усунення аварійних осередків, що виникли через несприятливі погодні умови;
- 6,4 тис. км – за результатами позапланових оглядів ПЛ та після спрацювання захисної автоматики.
Про розчищення трас ПЛ
Роботи з розчищення трас ПЛ проводяться щороку згідно з планом-графіком, узгодженим Держенергонаглядом та затвердженим Міненерго.
Належне утримання трас ПЛ знижує витрати на обслуговування та ремонт, а також пришвидшує відновлення ліній електропередачі у разі технологічних порушень.
Ці роботи є важливим превентивним заходом для забезпечення стабільної роботи електромереж та запобігання аварійним ситуаціям.
Нагадаємо, в лютому через масовані удари РФ по енергоструктурі України, "Укренерго" знов було змушене запроваджувати відключення світла.