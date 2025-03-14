Безпека електропостачання: торік було розчищено понад 38 тис. км трас ліній електропередачі

Держенергонагляд здійснює моніторинг безпеки електропостачання та оцінює якість робіт з розчищення трас повітряних ліній (ПЛ) електропередачі. У 2024 році розчищено 38,5 тис. км ліній усіх класів напруги.

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Про це інформує Урядовий портал.

Результати роботи в 2024 році

Протягом року фахівці Держенергонагляду здійснили вибірковий моніторинг безпеки електропостачання та оцінили якість робіт з розчищення трас ПЛ усіх класів напруги на майже 5 тис. км.

За результатами перевірок було зафіксовано понад 6,8 тис. зауважень щодо дотримання норм і правил у галузі електроенергетики.

Крім того, додатково розчищено 7,8 тис. км повітряних ліній, з них:

272 км – на вимогу Держенергонагляду за результатами розгляду звернень споживачів;

понад 1 тис. км – для усунення аварійних осередків, що виникли через несприятливі погодні умови;

6,4 тис. км – за результатами позапланових оглядів ПЛ та після спрацювання захисної автоматики.

Про розчищення трас ПЛ

Роботи з розчищення трас ПЛ проводяться щороку згідно з планом-графіком, узгодженим Держенергонаглядом та затвердженим Міненерго.

Належне утримання трас ПЛ знижує витрати на обслуговування та ремонт, а також пришвидшує відновлення ліній електропередачі у разі технологічних порушень.

Ці роботи є важливим превентивним заходом для забезпечення стабільної роботи електромереж та запобігання аварійним ситуаціям.

Нагадаємо, в лютому через масовані удари РФ по енергоструктурі України, "Укренерго" знов було змушене запроваджувати відключення світла.