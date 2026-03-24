Безопасность, укрытие и современные пространства: Минобразования привлекло более 25 млн евро от ЕС на модернизацию детсадов

Европейская комиссия выделила 25 млн евро на модернизацию украинских детсадов в рамках инициативы First Steps Forward. Средства будут направлены на строительство укрытий, создание безбарьерной среды и обновление игровых пространств, что позволит вернуть в очное обучение более 2 000 воспитанников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной объяснил значение этих инвестиций: "25 миллионов евро в рамках First Steps Forward будут инвестированы для создания безопасной среды и комплексную модернизацию помещений заведений дошкольного образования в соответствии с новыми подходами и стандартами образования".

Направления финансирования

Основными направлениями финансирования станут:

устройство надежных укрытий двойного назначения;

реконструкция помещений с соблюдением стандартов безбарьерности;

создание современных функциональных пространств для развития и игры;

помощь общинам во внедрении нового закона "О дошкольном образовании".

Механизм отбора и термины

Общество для участия в проекте будет отбираться с помощью цифровой системы на основе реальных потребностей. Наибольшее внимание будет уделено регионам, где доступ к образованию критически ограничен, что мешает родителям вернуться к работе. Реализация инициативы начнется в апреле 2026 года и продлится три года.

Ранее в этот сектор уже было привлечено 30 млн. долларов через программу LEARN. Новое финансирование от ЕС позволит расширить эти усилия по капитальным инвестициям. Проект является частью евроинтеграционного пути Украины, поскольку модернизация детских садов отвечает стандартам ЕС по инклюзивной и дитиноцентрической образовательной среде.

