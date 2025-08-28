Запланована подія 2

Служба занятости начинает выдавать гранты на создание детских садов и яслей: о каких суммах идет речь

детский сад, воспитательница, дети, игрушки
На детские сады и ясли можно получить грант. / Freepik

Государственная служба занятости запустила новую инициативу, позволяющую предпринимателям получить гранты в размере от 500 тысяч до 1 млн гривен на открытие или развитие частных детских садов, яслей и центров развития.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Эта программа, являющаяся частью инициативы "Собственное дело", направлена на поддержку малого бизнеса и удовлетворение высокого спроса на качественные дошкольные учреждения в Украине.

"Чрезвычайно многие семьи в Украине нуждаются в качественных, но и в то же время доступных услугах дошкольного образования. В то же время, финансовая поддержка предпринимателей, стремящихся занять этот сектор экономики и оказывать качественные услуги для детей, способна изменить эту ситуацию", — отметили в Службе занятости.

Предприниматели могут получить финансовую помощь в двух размерах:

  • до 500 тыс. грн - для создания минимум 2 рабочих мест;
  • до 1 млн грн — при софинансировании (30/70) и создании минимум 4 рабочих мест.

Подать заявку на грант можно онлайн через портал "Дія" при условии, что ФЛП зарегистрирован не менее 12 месяцев назад. Вырученные средства разрешается тратить на широкий спектр потребностей: от ремонта и аренды помещения до закупки мебели, техники, лицензионных программ, а также на маркетинг и приобретение франшизы.

До этого были доступны гранты на развитие дошкольного образования в размере 250 тыс. грн и 500 тыс. грн — для прифронтовых областей.

Напомним, в Украине более 2 тысяч ветеранов и членов их семей уже получили гранты по программе "Собственное дело" для начала бизнеса.