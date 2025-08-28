Служба зайнятості починає видавати гранти на створення дитячих садочків та ясел: про які суми йдеться

Державна служба зайнятості запустила нову ініціативу, що дозволить підприємцям отримати гранти у розмірі від 500 тисяч до 1 млн гривень на відкриття або розвиток приватних дитячих садків, ясел та центрів розвитку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу установи.

Ця програма, що є частиною ініціативи "Власна справа", спрямована на підтримку малого бізнесу та задоволення високого попиту на якісні дошкільні заклади в Україні.

"Надзвичайно багато родин в Україні потребують якісних, але й водночас доступних послуг дошкільної освіти. В той же час, фінансова підтримка підприємців, які прагнуть зайняти цей сектор економіки та надавати якісні послуги для дітей, здатна змінити цю ситуацію", — зазначили у Службі зайнятості.

Підприємці можуть отримати фінансову допомогу у двох розмірах:

до 500 тис. грн — для створення мінімум 2 робочих місць;

до 1 млн грн — за умови співфінансування (30/70) та створення мінімум 4 робочих місць.

Подати заявку на грант можна онлайн через портал "Дія" за умови, що ФОП зареєстрована не менше 12 місяців тому. Отримані кошти дозволяється витрачати на широкий спектр потреб: від ремонту та оренди приміщення до закупівлі меблів, техніки, ліцензійних програм, а також на маркетинг та придбання франшизи.

До цього були доступні гранти на розвиток закладів дошкільної освіти в розмірі 250 тис. грн і 500 тис. грн — для прифронтових областей.

Нагадаємо, в Україні понад 2 тисячі ветеранів та членів їхніх родин вже отримали гранти за програмою "Власна справа" для започаткування бізнесу.