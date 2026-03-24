Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,83

+0,01

EUR

50,88

+0,21

Готівковий курс:

USD

44,09

43,95

EUR

51,25

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Безпека, укриття та сучасні простори: Міносвіти залучило понад €25 млн від ЄС на модернізацію дитсадків

Міносвіти залучило понад €25 млн від ЄС на модернізацію дитсадків / Freepik

Європейська комісія виділила 25 млн євро на модернізацію українських дитсадків у межах ініціативи "First Steps Forward". Кошти спрямують на будівництво укриттів, створення безбар’єрного середовища та оновлення ігрових просторів, що дозволить повернути до очного навчання понад 2 000 вихованців.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий пояснив значення цих інвестицій: "25 мільйонів євро в межах «First Steps Forward» будуть інвестовані для створення безпечного середовища та комплексну модернізацію приміщень закладів дошкільної освіти відповідно до нових підходів та стандартів освіти".

Напрями фінансування

Основними напрямками фінансування стануть:

  • облаштування надійних укриттів подвійного призначення; 
  • реконструкція приміщень із дотриманням стандартів безбар’єрності; 
  • створення сучасних функціональних просторів для розвитку та ігор; 
  • допомога громадам у впровадженні нового закону "Про дошкільну освіту".

Механізм відбору та терміни

Громади для участі в проєкті відбиратимуть за допомогою цифрової системи на основі реальних потреб. Найбільшу увагу приділятимуть регіонам, де доступ до освіти критично обмежений, що заважає батькам повернутися до роботи. Реалізація ініціативи розпочнеться у квітні 2026 року і триватиме три роки.

Раніше в цей сектор уже було залучено 30 млн доларів через програму LEARN. Нове фінансування від ЄС дозволить розширити ці зусилля капітальними інвестиціями. Проєкт є частиною євроінтеграційного шляху України, оскільки модернізація дитячих садків відповідає стандартам ЄС щодо інклюзивного та дитиноцентричного освітнього середовища.

Нагадаємо, в Україні запустили нову ініціативу, що дозволить підприємцям отримати гранти у розмірі від 500 тисяч до 1 млн гривень на відкриття або розвиток приватних дитячих садків, ясел та центрів розвитку. 

Автор:
Тетяна Ковальчук