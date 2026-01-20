Запланована подія 2

Читать на русском

Мільярд на безпеку дітей: уряд профінансує будівництво укриттів в дитсадках

Безпека освіти — це один із ключових пріоритетів України у 2026 році. На ці потреби уряд виділив з державного бюджету 1 млрд грн – спеціально на будівництво захисних споруд у дитячих садках. Очікується, що буде побудовано щонайменше 20 сучасних укриттів у різних куточках країни

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Як отримати фінансування?

Кабмін уже затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на будівництво укриттів у дитячих садках. Головною вимогою для громад є наявність готових проєктів на платформі DREAM.

Часу на подачу заявок небагато, тому діяти потрібно швидко:

  • старт подання заяв — 20 січня; 
  • дедлайн — 26 січня включно, до 18:00.

Розподіл коштів відбудеться до кінця лютого, щоб розпочати будівництво у найкоротші терміни.

Хто може розраховувати на субвенцію?

Держава визначила чіткі критерії для закладів, які можуть отримати кошти на облаштування укриттів:

  • заклади дошкільної освіти, де виховується не менш як 100 дітей; 
  • дитячі садки спеціального профілю; 
  • заклади, що є єдиними у своїй громаді та працюють очно чи за змішаною формою; 
  •  приміщення, в яких одночасно працюють два або більше дитячих садочків.

Чому це важливо?

В умовах війни укриття в садочках — це не просто вимога закону, а необхідний простір для безпечного та безперервного розвитку дітей.

Особливо актуальним це питання є для прифронтових територій, де ворожі обстріли не вщухають. Наявність надійного сховища дозволяє не переривати освітній процес і забезпечує спокій батькам, які довіряють своїх дітей закладу.

Раніше повідомлялося, що держава виділяє 5 млрд грн на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). Процес розподілу коштів уже розпочався: з 12 по 22 січня (до 18:00) засновники шкіл можуть подати заявки на отримання державної субвенції.

Автор:
Тетяна Ковальчук