- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Мільярд на безпеку дітей: уряд профінансує будівництво укриттів в дитсадках
Безпека освіти — це один із ключових пріоритетів України у 2026 році. На ці потреби уряд виділив з державного бюджету 1 млрд грн – спеціально на будівництво захисних споруд у дитячих садках. Очікується, що буде побудовано щонайменше 20 сучасних укриттів у різних куточках країни
Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.
Як отримати фінансування?
Кабмін уже затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на будівництво укриттів у дитячих садках. Головною вимогою для громад є наявність готових проєктів на платформі DREAM.
Часу на подачу заявок небагато, тому діяти потрібно швидко:
- старт подання заяв — 20 січня;
- дедлайн — 26 січня включно, до 18:00.
Розподіл коштів відбудеться до кінця лютого, щоб розпочати будівництво у найкоротші терміни.
Хто може розраховувати на субвенцію?
Держава визначила чіткі критерії для закладів, які можуть отримати кошти на облаштування укриттів:
- заклади дошкільної освіти, де виховується не менш як 100 дітей;
- дитячі садки спеціального профілю;
- заклади, що є єдиними у своїй громаді та працюють очно чи за змішаною формою;
- приміщення, в яких одночасно працюють два або більше дитячих садочків.
Чому це важливо?
В умовах війни укриття в садочках — це не просто вимога закону, а необхідний простір для безпечного та безперервного розвитку дітей.
Особливо актуальним це питання є для прифронтових територій, де ворожі обстріли не вщухають. Наявність надійного сховища дозволяє не переривати освітній процес і забезпечує спокій батькам, які довіряють своїх дітей закладу.
Раніше повідомлялося, що держава виділяє 5 млрд грн на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). Процес розподілу коштів уже розпочався: з 12 по 22 січня (до 18:00) засновники шкіл можуть подати заявки на отримання державної субвенції.