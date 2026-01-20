- Категория
Миллиард на безопасность детей: правительство профинансирует строительство укрытий в детсадах
Безопасность образования – это один из ключевых приоритетов Украины в 2026 году. На эти нужды правительство выделило из государственного бюджета 1 млрд. грн. – специально на строительство защитных сооружений в детских садах. Ожидается, что будет построено по меньшей мере 20 современных укрытий в разных уголках страны.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.
Как получить финансирование?
Кабмин уже утвердил порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на строительство укрытий в детских садах. Главным требованием для общин есть наличие готовых проектов на платформе DREAM.
Времени на подачу заявок немного, поэтому действовать нужно быстро:
- старт подачи заявлений - 20 января;
- дедлайн - 26 января включительно, до 18:00.
Распределение средств состоится до конца февраля, чтобы начать строительство в кратчайшие сроки.
Кто может рассчитывать на субвенцию?
Государство определило четкие критерии для заведений, которые могут получить средства на обустройство укрытий:
- заведения дошкольного образования, где воспитывается не менее 100 детей;
- детские сады специального профиля;
- учреждения, единственные в своей общине и работающие очно или по смешанной форме;
- помещения, в которых одновременно работают два или более детских сада.
Почему это важно?
В условиях войны укрытие в садах – это не просто требование закона, а необходимое пространство для безопасного и непрерывного развития детей.
Особенно актуален этот вопрос для прифронтовых территорий, где вражеские обстрелы не утихают. Наличие надежного хранилища позволяет не прерывать образовательный процесс и обеспечивает покой родителям, которые доверяют своим детям заведения.
Ранее сообщалось, что государство выделяет 5 млрд грн на обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования (ЗЗСО). Процесс распределения средств уже начался: с 12 по 22 января (до 18:00) учредители школ могут подать заявки на получение государственной субвенции.