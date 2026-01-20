Миллиард на безопасность детей: правительство профинансирует строительство укрытий в детсадах

Безопасность образования – это один из ключевых приоритетов Украины в 2026 году. На эти нужды правительство выделило из государственного бюджета 1 млрд. грн. – специально на строительство защитных сооружений в детских садах. Ожидается, что будет построено по меньшей мере 20 современных укрытий в разных уголках страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Как получить финансирование?

Кабмин уже утвердил порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на строительство укрытий в детских садах. Главным требованием для общин есть наличие готовых проектов на платформе DREAM.

Времени на подачу заявок немного, поэтому действовать нужно быстро:

старт подачи заявлений - 20 января;

дедлайн - 26 января включительно, до 18:00.

Распределение средств состоится до конца февраля, чтобы начать строительство в кратчайшие сроки.

Кто может рассчитывать на субвенцию?

Государство определило четкие критерии для заведений, которые могут получить средства на обустройство укрытий:

заведения дошкольного образования, где воспитывается не менее 100 детей;

детские сады специального профиля;

учреждения, единственные в своей общине и работающие очно или по смешанной форме;

помещения, в которых одновременно работают два или более детских сада.

Почему это важно?

В условиях войны укрытие в садах – это не просто требование закона, а необходимое пространство для безопасного и непрерывного развития детей.

Особенно актуален этот вопрос для прифронтовых территорий, где вражеские обстрелы не утихают. Наличие надежного хранилища позволяет не прерывать образовательный процесс и обеспечивает покой родителям, которые доверяют своим детям заведения.

Ранее сообщалось, что государство выделяет 5 млрд грн на обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования (ЗЗСО). Процесс распределения средств уже начался: с 12 по 22 января (до 18:00) учредители школ могут подать заявки на получение государственной субвенции.