Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Наличный курс:

USD

43,53

43,40

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Миллиард на безопасность детей: правительство профинансирует строительство укрытий в детсадах

укрытие для детей
Кабмин профинансирует строительство укрытий в детсадах. / НУШ

Безопасность образования – это один из ключевых приоритетов Украины в 2026 году. На эти нужды правительство выделило из государственного бюджета 1 млрд. грн. – специально на строительство защитных сооружений в детских садах. Ожидается, что будет построено по меньшей мере 20 современных укрытий в разных уголках страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Как получить финансирование?

Кабмин уже утвердил порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на строительство укрытий в детских садах. Главным требованием для общин есть наличие готовых проектов на платформе DREAM.

Времени на подачу заявок немного, поэтому действовать нужно быстро:

  • старт подачи заявлений - 20 января;
  • дедлайн - 26 января включительно, до 18:00.

Распределение средств состоится до конца февраля, чтобы начать строительство в кратчайшие сроки.

Кто может рассчитывать на субвенцию?

Государство определило четкие критерии для заведений, которые могут получить средства на обустройство укрытий:

  • заведения дошкольного образования, где воспитывается не менее 100 детей;
  • детские сады специального профиля;
  • учреждения, единственные в своей общине и работающие очно или по смешанной форме;
  • помещения, в которых одновременно работают два или более детских сада.

Почему это важно?

В условиях войны укрытие в садах – это не просто требование закона, а необходимое пространство для безопасного и непрерывного развития детей.

Особенно актуален этот вопрос для прифронтовых территорий, где вражеские обстрелы не утихают. Наличие надежного хранилища позволяет не прерывать образовательный процесс и обеспечивает покой родителям, которые доверяют своим детям заведения.

Ранее сообщалось, что государство выделяет 5 млрд грн на обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования (ЗЗСО). Процесс распределения средств уже начался: с 12 по 22 января (до 18:00) учредители школ могут подать заявки на получение государственной субвенции.

Автор:
Татьяна Ковальчук