Безработица в США приближается к четырехлетнему максимуму: причины и прогноз

В августе рост занятости в США резко снизился, а уровень безработицы вырос до 4,3%, что является самым высоким показателем почти за четыре года. Эти данные указывают на ослабление рынка труда и могут стать основанием для понижения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Согласно отчету Министерства труда США, в июне экономика впервые за четыре с половиной года потеряла рабочие места. Рост занятости в стране замедляется с апреля. Аналитики связывают это с экономической политикой администрации президента Дональда Трампа, в том числе с импортными тарифами, иммиграционными мерами и сокращением рабочих мест в государственном секторе.

Ключевые показатели

В августе количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 22 000, в то время как экономисты прогнозировали рост на 75 000. Просмотренные данные показали, что в июне было сокращено 13 000 рабочих мест, а не создано 14 000, как сообщалось ранее. Кроме того, численность работников в федеральном правительстве сократилась на 15 тысяч, а занятость в этой отрасли с января снизилась на 97 тысяч человек на фоне существенного сокращения расходов Белым домом.

Производство также сокращает рабочие места четвертый месяц подряд, что подчеркивает негативное влияние тарифов Трампа.

Такие цифры подтвердили слабую тенденцию на рынке труда, что привело к увольнению главы Федерального бюро статистики труда (BLS) Эрики МакЭнтерфер президентом Трампом, обвинившим ее в манипуляциях данными.

Рост заработной платы остается положительным показателем: средняя почасовая оплата выросла на 0,3% в августе, а за 12 месяцев – на 3,7%.

Реакция и прогнозы

Экономисты считают, что рынок труда "достиг тормозной скорости" и указывают на дальнейший рост безработицы и увеличение количества лиц, которые в будущем потеряют работу.

Трамп, не комментируя отчет напрямую, снова выразил недовольство главой Федеральной резервной системы Джеромом Павеллом, призывая его снизить процентные ставки.

Финансовые рынки ожидают, что ФРС снизит ставку на четверть процентного пункта на заседании 16-17 сентября, а также предпримет еще два подобных шага в 2025 году. В настоящее время базовая процентная ставка ФРС находится в диапазоне 4,25-4,50%.

Импортные пошлины Трампа повысили среднюю тарифную ставку в стране до самого высокого уровня с 1934 года и вызвали опасения по поводу высшей инфляции, что побудило центральный банк США приостановить снижение процентных ставок.

Как раз когда неопределенность в отношении торговой политики начала спадать после того, как большинство тарифов уже были введены, апелляционный суд США постановил, что многие пошлины незаконны, что держит бизнес в напряженном состоянии. Потому экономисты осторожно относятся к вероятности роста на рынке труда и на следующий квартал не прогнозируют уменьшение показателей безработицы в стране.

Напомним, из-за торговой напряженности из США, китайские экспортеры вынуждены снижать издержки, чтобы сохранить конкурентоспособность. Хотя официальная статистика по безработице в КНР остается стабильной, эксперты отмечают, что ситуация с неполной занятостью ухудшается, а доходы работников падают.