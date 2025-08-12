Запланована подія 2

Китайские фабрики сокращают изменения и зарплаты рабочим из-за пошлин США: что известно

китайский работник
Китайские фабрики сокращают изменения и зарплаты. / Freepik

Из-за торговой напряженности из США, китайские экспортеры вынуждены снижать издержки, чтобы сохранить конкурентоспособность. Хотя официальная статистика по безработице остается стабильной, эксперты отмечают, что ситуация с неполной занятостью ухудшается, а доходы работников падают. Это подрывает потребительскую уверенность и приводит к понижению розничных продаж.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Экономисты, в частности Алисия Гарсия-Эрреро из Natixis, утверждают, что больше всего страдают рабочие, поскольку компании снижают зарплаты, чтобы компенсировать высокие пошлины и незагруженность производственных мощностей. По ее словам, рабочие не становятся официально безработными, но их отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают количество рабочих часов.

Эта ситуация заставляет бизнес искать новые пути для сокращения издержек. Например, руководители заводов все чаще нанимают временных работников во избежание расходов на пенсионное и социальное страхование. Дэйв Фонг, совладелец трех заводов, подтверждает, что увольняет штатных работников, а затем нанимает их на временной основе для выполнения срочных заказов.

В результате заработная плата временных работников также снижается. К примеру, ставка в Ухане упала с 16 до 14 юаней в час. Спрос на работу высок, но заводы не могут обеспечить достаточно мест.

Таким образом, торговая война между США и Китаем, несмотря на стабильные показатели экспорта в другие страны, создает глубокие проблемы для китайских рабочих и замедляет внутреннюю экономику.

Напомним, Соединенные Штаты и Китай продлили торговое перемирие еще на 90 дней. Обе страны приостановили действие повышенных тарифов на товары друг друга.

Автор:
Татьяна Ковальчук