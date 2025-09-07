Безробіття в США наближається до чотирирічного максимуму: причини та прогноз

У серпні зростання зайнятості в США різко знизилося, а рівень безробіття зріс до 4,3%, що є найвищим показником за майже чотири роки. Ці дані вказують на ослаблення ринку праці та можуть стати підставою для зниження процентної ставки Федеральною резервною системою

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Згідно зі звітом Міністерства праці США, в червні економіка вперше за чотири з половиною роки втратила робочі місця. Зростання зайнятості в країні сповільнюється з квітня. Аналітики пов'язують це з економічною політикою адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема з імпортними тарифами, імміграційними заходами та скороченням робочих місць у державному секторі.

Ключові показники

У серпні кількість робочих місць поза сільським господарством зросла на 22 000, тоді як економісти прогнозували зростання на 75 000. Переглянуті дані показали, що в червні було скорочено 13 000 робочих місць, а не створено 14 000, як повідомлялося раніше. Крім того, чисельність працівників у федеральному уряді скоротилася на 15 000, а зайнятість у цій галузі з січня знизилася на 97 000 осіб на тлі суттєвого скорочення витрат Білим домом.

Виробництво також скорочує робочі місця четвертий місяць поспіль, що підкреслює негативнивний вплив тарифів Трампа.

Такі цифри підтвердили слабку тенденцію на ринку праці, що призвело до звільнення глави Федерального бюро статистики праці (BLS) Еріки МакЕнтерфер президентом Трампом, який звинуватив її у маніпуляціях даними.

Зростання заробітної плати залишається позитивним показником: середня погодинна оплата зросла на 0,3% у серпні, а за 12 місяців — на 3,7%.

Реакція та прогнози

Економісти вважають, що ринок праці "досяг гальмівної швидкості" і вказують на подальше зростання безробіття та збільшення кількості осіб, які в майбутньому втратять роботу.

Трамп, не коментуючи звіт напряму, знову висловив невдоволення головою Федеральної резервної системи Джеромом Павеллом, закликаючи його знизити процентні ставки.

Фінансові ринки очікують, що ФРС знизить ставку на чверть процентного пункту на засіданні 16-17 вересня, а також здійснить ще два подібні кроки у 2025 році. Наразі базова процентна ставка ФРС перебуває в діапазоні 4,25%-4,50%.

Імпортні мита Трампа підвищили середню тарифну ставку в країні до найвищого рівня з 1934 року та викликали побоювання щодо вищої інфляції, що спонукало центральний банк США призупинити зниження процентних ставок.

Якраз коли невизначеність щодо торговельної політики почала спадати після того, як більшість тарифів вже були запроваджені, апеляційний суд США постановив, що багато мит є незаконними, що тримає бізнес у напруженому стані. Тому економісти обережно ставляться до ймовірності зростання на ринку праці і на наступний квартал не прогнозують зменшення показників безробіття в країні.

