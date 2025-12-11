Big Fish Games разрывает контракты: более 100 украинских разработчиков лишатся работы — СМИ

Американский издатель казуальных игр Big Fish Games разрывает контракты с двумя украинскими студиями: GrandMA Studios и Friendly Fox Studio. В результате решения около 60 сотрудников первой студии, а также аналогичное количество работников второй, могут остаться без работы.

Как пишет Delo.ua, это рассказал GameDev сотрудник одной из этих студий.

По его словам, самую Big Fish Games продала материнская компания Aristocrat Leisure. Последняя – австралийский производитель игровых автоматов. В августе 2017 года она приобрела компанию Plarium за $500 млн, а в ноябре того же года – Big Fish Games за $990 млн.

Aristocrat постепенно покидает рынок казуальных мобильных игр после реструктуризации. В частности, в 2024 году Aristocrat продал студию Plarium шведскому Modern Times Group за $820 млн. В мае 2025 года компания зафиксировала существенный ущерб из-за обесценения подразделения Big Fish на $115 млн.

Сейчас работник одной из студий, работающих на Big Fish Games, отметил — Aristocrat продал издателя несколько месяцев назад, хотя публично об этом информации не было. Однако об этом сообщили работникам.

Собеседник предположил, что покупатели, вероятно, резко изменяют стратегию выпуска игр. Они, возможно, решили создать внутреннюю студию для HOPA-игр, отказавшись от аутсорсинга другим компаниям.

Согласно его информации, это изменение стратегии привело к резкому прекращению контрактов с GrandMA и Friendly Fox. Поскольку эти студии сильно зависели от издателя, не имея собственного дохода или проекта, это решение означает одновременное сокращение всех сотрудников.

Также он отметил, что заработную плату выплатили в полном объеме, но без дополнительных бонусов.

Напомним, украинская игровая индустрия остается активной даже в сложных условиях, о чем свидетельствуют результаты исследования, охватившего почти 900 специалистов и позволившего сформировать портрет среднестатистического геймдев-специалиста в Украине в 2025 году. Условия трудоустройства в геймдеве достаточно разные. Самый распространенный формат – ФЛП (63%). Еще 15% работают по гиг-контрактам, а только 9% оформлены официально.