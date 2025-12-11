Американська Big Fish Games розриває контракти: понад 100 українських розробників втратять роботу – ЗМІ

Американський видавець казуальних ігор Big Fish Games розриває контракти з двома українськими студіями: GrandMA Studios та Friendly Fox Studio. Внаслідок цього рішення близько 60 співробітників першої студії, а також аналогічна кількість працівників другої, можуть залишитися без роботи.

Як пише Delo.ua, це розповів GameDev співробітник однієї з цих студій.

За його словами, саму Big Fish Games продала материнська компанія Aristocrat Leisure. Остання — австралійський виробник ігрових автоматів. У серпні 2017 року вона придбала компанію Plarium за $500 млн, а у листопаді того ж року — Big Fish Games за $990 млн.

Повідомляється, що Aristocrat поступово залишає ринок казуальних мобільних ігор після реструктуризації. Зокрема, у 2024 році Aristocrat продав студію Plarium шведському Modern Times Group за $820 млн. У травні 2025 року компанія зафіксувала суттєвий збиток через знецінення підрозділу Big Fish на $115 млн.

Зараз працівник однієї зі студій, які працюють на Big Fish Games зазначив — Aristocrat продав видавця кілька місяців тому, хоча публічно про це інформації не було. Однак про це повідомили працівникам.

Співрозмовник припустив, що покупці, ймовірно, різко змінюють стратегію випуску ігор. Вони, можливо, вирішили створити внутрішню студію для HOPA-ігор, відмовившись від аутсорсингу іншим компаніям.

Згідно з його інформацією, ця зміна стратегії призвела до різкого припинення контрактів із GrandMA та Friendly Fox. Оскільки ці студії сильно залежали від видавця, не маючи власного доходу чи проєктів, це рішення означає одночасне скорочення всіх співробітників.

Також він зазначив, що заробітну плату виплатили в повному обсязі, однак без додаткових бонусів.

Нагадаємо, українська ігрова індустрія залишається активною навіть у складних умовах, про що свідчать результати дослідження, яке охопило майже 900 фахівців і дозволило сформувати портрет середньостатистичного геймдев-спеціаліста в Україні у 2025 році. Умови працевлаштування в геймдеві досить різні. Найпоширеніший формат — ФОП (63%). Ще 15% працюють за гіг-контрактами, а лише 9% оформлені офіційно.