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Билеты, отели и тренинги: "Укрзализныця" объявила тендер на обслуживание служебных поездок

Укрзализныця, ЕБА
"Укрзализныця" потратит миллионы на командировки, билеты и тренинги / Укрзалізниця

"Укрзализныця" ищет компанию для организации служебных командировок, тренингов и других мероприятий. Услуги планируется оплачивать частично за счет грантовых средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на информацию общества.

"АО "Укрзализныця" намерено использовать часть средств Гранта для осуществления правомочных платежей за предоставление консультационных услуг по организации служебных командировок, тренингов и других мер", — говорится в объявлении.

Претенденты должны предоставить информацию, подтверждающую наличие у них необходимой квалификации и соответствующего опыта для выполнения услуг. Договор планируется заключить до конца 2027 года. Предложения от компаний принимают до 14 сентября.

Что должен делать подрядчик

Как отмечено в техническом задании, компания-подрядчик должна будет:

  • бронировать и оформлять автобусные, железнодорожные и авиабилеты;
  • организовывать проживание в гостиницах в Украине и за границей;
  • бронировать трансферы и арендовать автомобили;
  • организовывать тренинги и другие мероприятия;
  • обеспечивать страхование и визовую поддержку.

Больше всего средств предусмотрели на авиабилеты в страны Европы — 1,19 млн грн. Еще 750 тыс. грн планируют потратить на авиабилеты в Китай, Индию, Японию, Канаду, Южную Корею и США.

На организацию тренингов и других мероприятий планируется потратить 600 тыс. грн. Еще 480 тыс. грн – на проживание в гостиницах за рубежом, а также 200 тыс. грн – на бронирование автомобилей за границей, 70 тыс грн – на визовое сопровождение и 45 тыс. грн – на страхование.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" объявила тендер на покупку 10 пассажирских вагонов нового поколения.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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