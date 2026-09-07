Квитки, готелі й тренінги: "Укрзалізниця" оголосила тендер на обслуговування службових поїздок

“Укрзалізниця” шукає компанію для організації службових відряджень, тренінгів та інших заходів. Послуги планують оплачувати частково за рахунок грантових коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Про це повідомляє Dilo із посиланням на інформацію товариства.

"АТ "Укрзалізниця" має намір використати частину коштів Гранту для здійснення правомочних платежів за надання консультаційних послуг з організації службових відряджень, тренінгів та інших заходів", — йдеться в оголошенні.

Претенденти повинні надати інформацію, що підтверджують наявність у них необхідної кваліфікації та відповідного досвіду для виконання послуг. Договір планують укласти до кінця 2027 року. Пропозиції від компаній приймають до 14 вересня.

Що має робити підрядник

Як зазначено у технічному завданні, компанія-підрядник повинна буде:

бронювати й оформлювати автобусні, залізничні та авіаквитки;

організовувати проживання в готелях в Україні та за кордоном;

бронювати трансфери й орендувати автомобілі;

організовувати тренінги та інші заходи;

забезпечувати страхування та візову підтримку.

Найбільше коштів передбачили на авіаквитки до країн Європи — 1,19 млн грн. Ще 750 тис. грн планують витратити на авіаквитки до Китаю, Індії, Японії, Канади, Південної Кореї та США.

На організацію тренінгів та інших заходів заплановано витратити 600 тис. грн. Ще 480 тис. грн — на проживання в готелях за кордоном, а також 200 тис. грн — на бронювання автомобілів за кордоном, 70 тис грн — на візове супроводження та 45 тис. грн — на страхування.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю 10 пасажирських вагонів нового покоління.