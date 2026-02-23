Биткоин упал на фоне неопределенности в отношении пошлин США: какова актуальная стоимость основных криптовалют

23 февраля в начале торгов в Азии биткоин продемонстрировал снижение на 4,8%, зафиксировав цену на уровне 64 300 долларов. Это самый низкий показатель актива с 6 февраля 2026 года. Ethereum, второй по величине токен, потерял 5,2% стоимости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Одновременно с этим фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 0,8%, а на Nasdaq 100 – на 1%.

Причины падения

Причиной волатильности стали заявления Дональда Трампа о намерении повысить анонсированный ранее 10% глобальный тариф до 15%. Несмотря на решение Верховного суда об ограничении чрезвычайных полномочий президента, официальные лица США подтвердили силу заключенных торговых соглашений.

"Крипторынок остается нестабильным, а участники рынка рассчитывают на поддержку на уровне 60 000 долларов", - объяснила Кэролайн Морон, соучредитель Orbit Markets.

Отток капитала

По данным CoinGecko, за последние сутки рынок криптовалют потерял 100 миллиардов долларов. Согласно данным CoinGecko, только за последние 24 часа криптовалютный рынок потерял еще 100 миллиардов долларов в стоимости. Данные Deribit, биржи криптодеривативов, показали, что защита от понижения сосредоточена вокруг отметки в 60 000 долларов.

Общие потери капитализации рынка цифровых активов с момента пиковых значений превысили 2 триллиона долларов.

По данным аналитиков, спотовые биткоин-фонды (ETF) фиксируют отток капитала пятую неделю подряд. За этот период инвесторы вывели из американских ETF 3,8 млрд долларов. Уровень поддержки, по данным биржи Deribit, сосредоточен на отметке 60 000 долларов.

К моменту написания материала биткоин несколько возрос от утреннего показателя. Так, на бирже Винанс ВТС стоил $65 796,05; Ethereum – $1 884,36; Solana - $85,03; XRP - $1,43.

Напомним, 11 февраля на торгах в Нью-Йорке цена биткоина снизилась на 3,3% до отметки $66 354, а Ethereum потерял 3,8%, упав до $1 931.