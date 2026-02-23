Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,45

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Біткоїн впав на тлі невизначеності щодо мит США: яка актуальна вартість основних криптовалют

біткоїни
Біткоїн впав у ціні. / Freepik

23 лютого на початку торгів в Азії біткоїн продемонстрував зниження на 4,8%, зафіксувавши ціну на рівні 64 300 доларів. Це найнижчий показник активу з 6 лютого 2026 року. Ethereum, другий за величиною токен, втратив 5,2% вартості.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Одночасно з цим ф'ючерси на індекс S&P 500 знизилися на 0,8%, а на Nasdaq 100 — на 1%.

Причини падіння

Причиною волатильності стали заяви Дональда Трампа про намір підвищити анонсований раніше 10% глобальний тариф до 15%. Попри рішення Верховного суду щодо обмеження надзвичайних повноважень президента, офіційні особи США підтвердили чинність укладених торговельних угод.

"Крипторинок залишається нестабільним, а учасники ринку розраховують на підтримку на рівні 60 000 доларів", — пояснила Керолайн Морон, співзасновниця Orbit Markets.

Відток капіталу

За даними CoinGecko, протягом останньої доби ринок криптовалют втратив 100 мільярдів доларів. Згідно з даними CoinGecko, лише за останні 24 години криптовалютний ринок втратив ще 100 мільярдів доларів у вартості. Дані Deribit, біржі криптодеривативів, показали, що захист від зниження зосереджений навколо позначки в 60 000 доларів.

Загальні втрати капіталізації ринку цифрових активів з моменту пікових значень перевищили 2 трильйони доларів.

За даними аналітиків, спотові біткоїн-фонди (ETF) фіксують відтік капіталу п’ятий тиждень поспіль. За цей період інвестори вивели з американських ETF 3,8 мільярда доларів. Рівень підтримки, за даними біржі Deribit, зосереджений на позначці 60 000 доларів.

На момент написання матеріалу біткоїн дещо зріс від ранкового показника. Так на біржі Вinance ВТС коштував $65 796,05; Ethereum – $1 884,36; Solana — $85,03; XRP — $1,43.

Фото 2 — Біткоїн впав на тлі невизначеності щодо мит США: яка актуальна вартість основних криптовалют
Фото 3 — Біткоїн впав на тлі невизначеності щодо мит США: яка актуальна вартість основних криптовалют
Фото 4 — Біткоїн впав на тлі невизначеності щодо мит США: яка актуальна вартість основних криптовалют
Фото 5 — Біткоїн впав на тлі невизначеності щодо мит США: яка актуальна вартість основних криптовалют

Нагадаємо, 11 лютого на торгах у Нью-Йорку ціна біткоїна знизилася на 3,3% до позначки $66 354, а Ethereum втратив 3,8%, впавши до $1 931.

Автор:
Тетяна Ковальчук