Біткоїн впав на тлі невизначеності щодо мит США: яка актуальна вартість основних криптовалют

23 лютого на початку торгів в Азії біткоїн продемонстрував зниження на 4,8%, зафіксувавши ціну на рівні 64 300 доларів. Це найнижчий показник активу з 6 лютого 2026 року. Ethereum, другий за величиною токен, втратив 5,2% вартості.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Одночасно з цим ф'ючерси на індекс S&P 500 знизилися на 0,8%, а на Nasdaq 100 — на 1%.

Причини падіння

Причиною волатильності стали заяви Дональда Трампа про намір підвищити анонсований раніше 10% глобальний тариф до 15%. Попри рішення Верховного суду щодо обмеження надзвичайних повноважень президента, офіційні особи США підтвердили чинність укладених торговельних угод.

"Крипторинок залишається нестабільним, а учасники ринку розраховують на підтримку на рівні 60 000 доларів", — пояснила Керолайн Морон, співзасновниця Orbit Markets.

Відток капіталу

За даними CoinGecko, протягом останньої доби ринок криптовалют втратив 100 мільярдів доларів. Згідно з даними CoinGecko, лише за останні 24 години криптовалютний ринок втратив ще 100 мільярдів доларів у вартості. Дані Deribit, біржі криптодеривативів, показали, що захист від зниження зосереджений навколо позначки в 60 000 доларів.

Загальні втрати капіталізації ринку цифрових активів з моменту пікових значень перевищили 2 трильйони доларів.

За даними аналітиків, спотові біткоїн-фонди (ETF) фіксують відтік капіталу п’ятий тиждень поспіль. За цей період інвестори вивели з американських ETF 3,8 мільярда доларів. Рівень підтримки, за даними біржі Deribit, зосереджений на позначці 60 000 доларів.

На момент написання матеріалу біткоїн дещо зріс від ранкового показника. Так на біржі Вinance ВТС коштував $65 796,05; Ethereum – $1 884,36; Solana — $85,03; XRP — $1,43.

Нагадаємо, 11 лютого на торгах у Нью-Йорку ціна біткоїна знизилася на 3,3% до позначки $66 354, а Ethereum втратив 3,8%, впавши до $1 931.