Бизнес и государство согласовали проект Стратегии развития деревообрабатывающей отрасли к 2030 году

Европейская бизнес ассоциация приняла участие в финальном обсуждении Стратегии развития деревообрабатывающей и мебельной отраслей Украины до 2030 года. По результатам встречи участники согласились передать проект документа вместе с планом мер по согласованию в органы государственной власти.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕБА.

Документ предусматривает комплексный подход к развитию отрасли и содержит четыре ключевых блока: определение проблем, анализ текущего состояния и тенденций, формирование стратегических целей и задач, а также механизмы мониторинга и оценки реализации.

Целью Стратегии является формирование целостного видения развития сектора к 2030 году. Среди основных приоритетов – обеспечение устойчивого использования лесных ресурсов, развитие глубокой переработки древесины, повышение добавленной стоимости продукции и усиление экспортного потенциала украинских производителей.

Также документ предусматривает создание новых производств и рабочих мест, увеличение налоговых поступлений и формирование конкурентного внутреннего рынка для нужд отрасли.

В Ассоциации отметили, что эксперты организации были вовлечены в подготовку Стратегии на всех этапах.

Отметим, что украинская политика поддержки деревообрабатывающей отрасли создает парадоксальную систему, в которой государственный бюджет фактически не получает добавленную стоимость, а рабочие места преимущественно в тени. Топ-20 крупнейших покупателей древесины уплатили в прошлом году всего 1,8 млрд грн налогов, а возмещение НДС получили почти вдвое больше — 2,7 млрд грн.