Бізнес і держава узгодили проєкт Стратегії розвитку деревообробної галузі до 2030 року

Бізнес і держава узгодили проєкт Стратегії розвитку деревообробної галузі до 2030 року

Європейська Бізнес Асоціація взяла участь у фінальному обговоренні Стратегії розвитку деревообробної та меблевої галузей України до 2030 року. За результатами зустрічі учасники погодилися передати проєкт документа разом із планом заходів на погодження до органів державної влади.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.

Документ передбачає комплексний підхід до розвитку галузі та містить чотири ключові блоки: визначення проблем, аналіз поточного стану і тенденцій, формування стратегічних цілей і завдань, а також механізми моніторингу та оцінки реалізації.

Метою Стратегії є формування цілісного бачення розвитку сектору до 2030 року. Серед основних пріоритетів — забезпечення сталого використання лісових ресурсів, розвиток глибокої переробки деревини, підвищення доданої вартості продукції та посилення експортного потенціалу українських виробників.

Також документ передбачає створення нових виробництв і робочих місць, збільшення податкових надходжень та формування конкурентного внутрішнього ринку сировини для потреб галузі.

В Асоціації зазначили, що експерти організації були залучені до підготовки Стратегії на всіх етапах.

Зазначимо, що українська політика підтримки деревообробної галузі створює парадоксальну систему, в якій державний бюджет фактично не отримує доданої вартості, а робочі місця переважно в тіні. Топ-20 найбільших покупців деревини сплатили торік лише 1,8 млрд грн податків, а відшкодування ПДВ отримали майже вдвічі більше — 2,7 млрд грн. 

Тетяна Гойденко