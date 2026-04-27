Читати українською
Бизнес может самостоятельно оформлять грузы без таможенного брокера
Государственная таможенная служба разъяснила, что предприятиям, самостоятельно декларирующим собственные товары, не нужно получать авторизацию на осуществление таможенной брокерской деятельности. Вопрос стал актуален после окончательного перехода к механизму авторизаций с 20 апреля 2026 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ГТС.
В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 416 Таможенного кодекса Украины таможенным брокером считается предприятие, предоставляющее услуги таможенного представительства и декларирование в интересах другого лица.
Именно для таких компаний наличие соответствующей авторизации является обязательным условием работы. Речь идет о субъектах, оформляющих товары по договору для клиентов.
В то же время, участники внешнеэкономической деятельности могут оформлять грузы самостоятельно. Согласно статье 265 Таможенного кодекса, декларанты имеют право пользоваться услугами посредников, но это не обязанность.
Резиденты, состоящие на учете в таможенных органах, могут подавать декларации от собственного имени и в собственных интересах без привлечения брокера.
В Гостаможслужбе подчеркнули, что завершение переходного периода не изменило этот базовый принцип. Поэтому авторизация на таможенную брокерскую деятельность не требуется для предприятий, которые оформляют собственный товар самостоятельно.
Заметим, с начала года ГТС выдала брокерам 1000 разрешений при общем количестве в 2480 рассмотренных заявлений. Фактически более половины претендентов не смогли пройти проверку с первого раза.