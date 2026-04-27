Бізнес може самостійно оформлювати вантажі без митного брокера

Державна митна служба роз’яснила, що підприємствам, які самостійно декларують власні товари, не потрібно отримувати авторизацію на провадження митної брокерської діяльності. Питання стало актуальним після остаточного переходу до механізму авторизацій з 20 квітня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДМС.

У відомстві нагадали, що відповідно до статті 416 Митного кодексу України митним брокером вважається підприємство, яке надає послуги митного представництва та декларування в інтересах іншої особи.

Саме для таких компаній наявність відповідної авторизації є обов’язковою умовою роботи. Йдеться про суб’єктів, які оформлюють товари за договором для клієнтів.

Водночас учасники зовнішньоекономічної діяльності можуть оформлювати вантажі самостійно. Згідно зі статтею 265 Митного кодексу, декларанти мають право користуватися послугами посередників, але це не є обов’язком.

Резиденти, які перебувають на обліку в митних органах, можуть подавати декларації від власного імені та у власних інтересах без залучення брокера.

У Держмитслужбі підкреслили, що завершення перехідного періоду не змінило цього базового принципу. Тому авторизація на митну брокерську діяльність не потрібна підприємствам, які оформлюють власний товар самостійно.

Зауважимо, з початку року ДМС видала брокерам 1000 дозволів при загальній кількості у 2480 розглянутих заяв. Фактично, понад половина претендентів не змогли пройти перевірку з першого разу.