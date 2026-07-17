Бизнес назвал 10 первоочередных задач для нового Правительства во главе с Корецким

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) поздравила Сергея Корецкого с назначением на должность Премьер-министра Украины и призвала обновленный Кабинет Министров продолжить реформы, сохранить курс на евроинтеграцию и поддержать экономику в условиях войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное заявление ЕБА.

В ассоциации подчеркнули, что критически важно как можно быстрее назначить постоянных руководителей для Министерства обороны и Министерства иностранных дел, ведь от них напрямую зависит обороноспособность страны и международная помощь.

По данным опросов ЕБА, в 2026 году украинские предприниматели ожидают от власти фокусировки на четырех главных реформах:

борьба с коррупцией (на это указали 60% опрошенных руководителей);

Судебная реформа и верховенство права (54%);

выполнение условий для вступления в ЕС (36%);

Макроэкономическая стабильность (35%).

Опираясь на эти цифры, бизнес-сообщество сформировало список из 10 главных требований к новой команде Правительства.

10 главных требований бизнеса к новому Кабмину:

1. Финансовая и макроэкономическая стабильность

Первоочередной задачей должна оставаться ответственная бюджетная и налоговая политика, выполнение договоренностей с международными партнерами и реформы по программе Ukraine Facility. Важно сохранять стабильность банковской системы, предсказуемость валютной политики и продолжать постепенное смягчение валютных ограничений. Также стратегически важно развивать самодостаточность украинской экономики, чтобы шаг за шагом уменьшать ее зависимость от зарубежных денег.

2. Умная и качественная европейская интеграция

Внедрение европейских норм не должно быть формальным копированием законов ЕС. Государство должно системно привлекать украинский бизнес для подготовки переговорных позиций, анализировать влияние новых правил и определять реальные и комфортные переходные периоды. Среди важных шагов – ускорение подписания соглашения о "промышленном безвизе" (Соглашения ACAA) и устранение барьеров для украинских товаров на рынке ЕС.

3. Простые правила и улучшение бизнес-климата

В настоящее время 71% руководителей компаний считают условия для бизнеса в Украине неблагоприятными. Новое правительство должно продолжить дерегуляцию, отменить устаревшие требования и цифровизировать государственные услуги. Кроме того, необходимо упростить работу таможни и налоговой, в частности администрирования налогов, обеспечить своевременный возврат НДС и внедрять риск-ориентированный подход к контролю, чтобы снизить давление на честный бизнес.

4. Эффективная детенизация рынка

Легальный бизнес настаивает на решительной борьбе с тенью. Сокращение контрабанды, нелегальной торговли, схем уклонения от уплаты налогов и злоупотреблений упрощенной системой налогообложения поможет справедливо распределить налоговую нагрузку. Это наполнит бюджет и создаст честные и равные конкурентные условия для всех компаний.

5. Сохранение кадрового потенциала и понятное бронирование

Нехватка работников остается одним из самых больших вызовов для компаний. Государственная политика должна помогать сохранять специалистов, возвращать украинцев из-за границы, развивать программы переквалификации и трудоустраивать ветеранов. При этом система определения критически важных предприятий и бронирование сотрудников должна стать прозрачной, цифровой, предполагаемой и сбалансированной с потребностями обороны.

6. Страхование военных рисков и финансирование

Государственные программы страхования и возмещения ущерба должны стать доступными для широкого круга компаний. Необходимо привлекать международных партнеров для расширения страхования военных и политических рисков, увеличивать объемы кредитования и разрабатывать отдельные финансовые инструменты для предприятий, работающих в опасных регионах.

7. Поддержка прифронтового бизнеса

Предприятия на линии фронта сохраняют рабочие места, обеспечивают людей товарами и наполняют местные бюджеты в экстремальных условиях. Для них необходимы особые условия: специальная налоговая и финансовая поддержка, доступ к льготным кредитам и грантам, компенсация расходов на безопасность и автономное энергообеспечение, упрощенное бронирование и ускоренное разминирование территорий.

8. Привлечение частных инвестиций в восстановление

Восстановление страны должно происходить по прозрачным правилам с активным участием частного капитала. Следует создавать понятные механизмы государственно-частного партнерства и минимизировать коррупцию в проектах восстановления. Главное внимание следует уделить восстановлению инфраструктуры, защите энергообъектов и развитию децентрализованной генерации.

9. Судебная реформа и верховенство права

Независимые и профессиональные суды являются базовым условием защиты инвестиций и восстановления доверия к Украине. Бизнес ожидает продолжения судебной реформы, прозрачного отбора судей, четкого выполнения судебных решений, более быстрого рассмотрения дел и реального гарантирования защиты права собственности.

10. Постоянный диалог и коммуникация

Любые решения, оказывающие существенное влияние на работу экономики, должностные лица должны принимать только после содержательных консультаций с бизнес-ассоциациями и оценки их практических последствий. Это позволит бизнесу заранее готовиться к переменам и сделает политику властей прогнозируемой.

Напомним, Верховная Раданазначила новый состав Кабинета министров. 16 июля Верховная Рада поддержала назначение нового состава Кабинета Министров Украины. За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата.