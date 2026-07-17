Бізнес назвав 10 першочергових завдань для нового уряду на чолі з Корецьким

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) привітала Сергія Корецького з призначенням на посаду Прем’єр-міністра України та закликала оновлений Кабінет Міністрів продовжити реформи, зберегти курс на євроінтеграцію та підтримати економіку в умовах війни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційну заяву ЄБА.

В асоціації наголосили, що наразі критично важливо якнайшвидше призначити постійних керівників для Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ, адже від них напряму залежить обороноздатність країни та міжнародна допомога.

За даними опитувань ЄБА, у 2026 році українські підприємці очікують від влади фокусування на чотирьох головних реформах:

Боротьба з корупцією (на це вказали 60% опитаних керівників);

Судова реформа та верховенство права (54%);

Виконання умов для вступу до ЄС (36%);

Макроекономічна стабільність (35%).

Спираючись на ці цифри, бізнес-спільнота сформувала список із 10 головних вимог до нової команди уряду.

10 головних вимог бізнесу до нового Кабміну:

1. Фінансова та макроекономічна стабільність

Першочерговим завданням має залишатися відповідальна бюджетна і податкова політика, виконання домовленостей із міжнародними партнерами та реформ за програмою Ukraine Facility. Важливо зберігати стабільність банківської системи, передбачуваність валютної політики та продовжувати поступове пом'якшення валютних обмежень. Також стратегічно важливо розбудовувати самодостатність української економіки, щоб крок за кроком зменшувати її залежність від закордонних грошей.

2. Розумна та якісна європейська інтеграція

Впровадження європейських норм не повинно бути формальним копіюванням законів ЄС. Держава має системно залучати український бізнес до підготовки переговорних позицій, аналізувати вплив нових правил та визначати реальні й комфортні перехідні періоди. Серед важливих кроків — прискорення підписання угоди про "промисловий безвіз" (Угоди ACAA) та усунення бар'єрів для українських товарів на ринку ЄС.

3. Прості правила та покращення бізнес-клімату

Наразі 71% керівників компаній вважають умови для бізнесу в Україні несприятливими. Новий уряд має продовжити дерегуляцію, скасувати застарілі вимоги та цифровізувати державні послуги. Крім того, необхідно спростити роботу митниці та податкової, зокрема адміністрування податків, забезпечити вчасне повернення ПДВ та впроваджувати ризик-орієнтований підхід до контролю, щоб знизити тиск на чесний бізнес.

4. Ефективна детінізація ринку

Легальний бізнес наполягає на рішучій боротьбі з тінню. Скорочення контрабанди, нелегальної торгівлі, схем ухилення від сплати податків та зловживань спрощеною системою оподаткування допоможе справедливо розподілити податкове навантаження. Це наповнить бюджет та створить чесні й рівні конкурентні умови для всіх компаній.

5. Збереження кадрового потенціалу та зрозуміле бронювання

Брак працівників залишається одним із найбільших викликів для компаній. Державна політика має допомагати зберігати фахівців, повертати українців з-за кордону, розвивати програми перекваліфікації та працевлаштовувати ветеранів. При цьому система визначення критично важливих підприємств та бронювання співробітників має стати прозорою, цифровою, передбачуваною і збалансованою з потребами оборони.

6. Страхування воєнних ризиків і фінансування

Державні програми страхування та відшкодування збитків мають стати доступними для ширшого кола компаній. Необхідно залучати міжнародних партнерів для розширення страхування від воєнних і політичних ризиків, збільшувати обсяги кредитування та розробляти окремі фінансові інструменти для підприємств, які працюють у небезпечних регіонах.

7. Підтримка прифронтового бізнесу

Підприємства біля лінії фронту зберігають робочі місця, забезпечують людей товарами та наповнюють місцеві бюджети в екстремальних умовах. Для них необхідні особливі умови: спеціальна податкова та фінансова підтримка, доступ до пільгових кредитів і грантів, компенсація витрат на безпеку й автономне енергозабезпечення, спрощене бронювання та прискорене розмінування територій.

8. Залучення приватних інвестицій до відбудови

Відновлення країни має відбуватися за прозорими правилами з активною участю приватного капіталу. Потрібно створювати зрозумілі механізми державно-приватного партнерства та мінімізувати корупцію в проєктах відбудови. Головну увагу слід приділити відновленню інфраструктури, захисту енергооб'єктів та розвитку децентралізованої генерації.

9. Судова реформа та верховенство права

Незалежні та професійні суди є базовою умовою для захисту інвестицій та відновлення довіри до України. Бізнес чекає на продовження судової реформи, прозорий відбір суддів, чітке виконання судових рішень, швидший розгляд справ та реальне гарантування захисту права власності.

10. Постійний діалог та комунікація

Будь-які рішення, які мають суттєвий вплив на роботу економіки, урядовці повинні приймати лише після змістовних консультацій із бізнес-асоціаціями та оцінки їхніх практичних наслідків. Це дозволить бізнесу завчасно готуватися до змін та зробить політику влади прогнозованою.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів. 16 липня Верховна Рада підтримала призначення нового складу Кабінету міністрів України. За відповідне рішення проголосували 264 народних депутатів.