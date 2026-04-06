Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Наличный курс:

USD

43,60

43,50

EUR

50,65

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бизнес не поддерживает реорганизацию Госгеонадр: какие риски для отрасли

спецтехника, добыча
Реорганизация Госгеонадр может негативно повлиять на стабильность отрасли / Держгеонадра

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) выступают против реорганизации Государственной службы геологии и недр Украины. По имеющейся информации правительство рассматривает возможность создания Государственного агентства природопользования с передачей ему функций текущей службы. Бизнес считает, что такие изменения окажут негативное влияние на стабильность отрасли и инвестиционный климат.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ЕБА.

Основные риски реорганизации Госгеонадр:

  • на период создания нового органа возможна приостановка выдачи, продления и внесения изменений в специальные разрешения на пользование недрами, что фактически парализует деятельность компаний;
  • Госгеонадра играют ключевую роль в реализации международных инвестиционных договоренностей, а изменение институциональной модели может поставить под риск исполнения обязательств Украины;
  • реорганизация может приостановить реализацию соглашений о разделе продукции – одного из наиболее предполагаемых механизмов привлечения международных инвестиций в добывающую отрасль;
  • под угрозой могут оказаться утверждение запасов полезных ископаемых, доступ к геологической информации, проведение экспертиз и исследований. Реорганизация Госгеонадр парализует деятельность геологических предприятий и учреждений, относящихся к сфере управления службы и оказывающих соответствующие услуги для недропользователей;
  • реорганизация службы и передача функций может продолжаться от шести месяцев до трех лет; риск потери кадрового потенциала – опытных специалистов геологической отрасли;
  • торможение развития минерально-сырьевой базы Украины, включая создание геологической информации и ведение государственного учета месторождений.

Как отметили в ЕБА, экономическое значение Госгеонедра подтверждается фактами: только в 2025 году государственный бюджет получил около 1,8 млрд грн от проведения аукционов. Служба обеспечивает системные поступления через выдачу сотен разрешений и очищение рынка от неэффективных лицензий.

Кроме того, остановка работы органа приведет к задержке инвестиций и потере доходов бюджета. Принятие структурных решений без широкого обсуждения с рынком и заинтересованными сторонами может иметь непредсказуемые последствия.

Европейская бизнес ассоциация призывает правительство не инициировать реорганизацию, а сосредоточиться на усилении способности действующего ведомства.

Когда возникла инициатива?

Об инициативе ликвидации Государственной службы геологии и недр стало известно 30 марта. Nаdra.Info удалось ознакомиться с копией документа, предусматривающего создание Государственного агентства природопользования путем переименования Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру с возложением на него функций Госгеонадр и Государственного агентства водных ресурсов.

"Идей и слухов в последние месяцы слышал очень много, и очень разных. Но о решениях, либо о постановлении, либо о конструкции такого характера – мне неизвестно", – заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин.

Факт работы в Министерстве над данным проектом и его обсуждение с заинтересованными сторонами должностное лицо не подтвердило. Но и не опроверг.

Напомним, в январе Европейская Бизнес Ассоциация призвала правительство   не принимать решения о возобновлении внеплановых проверок в сфере использования недр во время военного положения, поскольку оно создает дополнительное давление на бизнес, противоречит позиции Госрегслужбы и нарушает задекларированный правительством мораторий на проверки.

Автор:
Татьяна Ковальчук