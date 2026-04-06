Бизнес не поддерживает реорганизацию Госгеонадр: какие риски для отрасли

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) выступают против реорганизации Государственной службы геологии и недр Украины. По имеющейся информации правительство рассматривает возможность создания Государственного агентства природопользования с передачей ему функций текущей службы. Бизнес считает, что такие изменения окажут негативное влияние на стабильность отрасли и инвестиционный климат.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ЕБА.

Основные риски реорганизации Госгеонадр:

на период создания нового органа возможна приостановка выдачи, продления и внесения изменений в специальные разрешения на пользование недрами, что фактически парализует деятельность компаний;

Госгеонадра играют ключевую роль в реализации международных инвестиционных договоренностей, а изменение институциональной модели может поставить под риск исполнения обязательств Украины;

реорганизация может приостановить реализацию соглашений о разделе продукции – одного из наиболее предполагаемых механизмов привлечения международных инвестиций в добывающую отрасль;

под угрозой могут оказаться утверждение запасов полезных ископаемых, доступ к геологической информации, проведение экспертиз и исследований. Реорганизация Госгеонадр парализует деятельность геологических предприятий и учреждений, относящихся к сфере управления службы и оказывающих соответствующие услуги для недропользователей;

реорганизация службы и передача функций может продолжаться от шести месяцев до трех лет; риск потери кадрового потенциала – опытных специалистов геологической отрасли;

торможение развития минерально-сырьевой базы Украины, включая создание геологической информации и ведение государственного учета месторождений.

Как отметили в ЕБА, экономическое значение Госгеонедра подтверждается фактами: только в 2025 году государственный бюджет получил около 1,8 млрд грн от проведения аукционов. Служба обеспечивает системные поступления через выдачу сотен разрешений и очищение рынка от неэффективных лицензий.

Кроме того, остановка работы органа приведет к задержке инвестиций и потере доходов бюджета. Принятие структурных решений без широкого обсуждения с рынком и заинтересованными сторонами может иметь непредсказуемые последствия.

Европейская бизнес ассоциация призывает правительство не инициировать реорганизацию, а сосредоточиться на усилении способности действующего ведомства.

Когда возникла инициатива?

Об инициативе ликвидации Государственной службы геологии и недр стало известно 30 марта. Nаdra.Info удалось ознакомиться с копией документа, предусматривающего создание Государственного агентства природопользования путем переименования Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру с возложением на него функций Госгеонадр и Государственного агентства водных ресурсов.

"Идей и слухов в последние месяцы слышал очень много, и очень разных. Но о решениях, либо о постановлении, либо о конструкции такого характера – мне неизвестно", – заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин.

Факт работы в Министерстве над данным проектом и его обсуждение с заинтересованными сторонами должностное лицо не подтвердило. Но и не опроверг.

Напомним, в январе Европейская Бизнес Ассоциация призвала правительство не принимать решения о возобновлении внеплановых проверок в сфере использования недр во время военного положения, поскольку оно создает дополнительное давление на бизнес, противоречит позиции Госрегслужбы и нарушает задекларированный правительством мораторий на проверки.