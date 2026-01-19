Запланована подія 2

Новости
ЕБА призывает правительство не восстанавливать внеплановые проверки недропользователей

Добыча песка
Бизнес против проверок недропользователей во время войны / Офис генерального прокурора Украины

Правительство планирует возобновить внеплановые проверки в области использования недр во время военного положения. Европейская бизнес ассоциация призывает не принимать это решение, поскольку оно создает дополнительное давление на бизнес, противоречит позиции Госрегслужбы и нарушает задекларированный правительством мораторий на проверки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕБА.

По информации компаний-членов ЕБА, правительство планирует восстановить внеплановые меры государственного надзора (контроля) в сфере геологического изучения и рационального использования недр путем внесения изменений в постановление Кабинета министров Украины №303 "О прекращении мер государственного надзора (контроля) в условиях военного положения".

Аргументы против проверок

Недропользователи-члены Ассоциации отмечают, что предложенные изменения в постановление № 303 создают значительные риски для участников рынка и могут негативно повлиять на стабильность их деятельности.

В ЕБА считают, что проведение проверок будет создавать дополнительное давление и препятствия для бизнеса, и без того работающего в сверхсложных условиях: постоянные обстрелы, разрушение инфраструктуры и необходимость ее восстановления.

Возобновление проверок противоречит позиции Государственной регуляторной службы Украины. Она ведь неоднократно отказывала в согласовании нормативно-правовых актов, направленных на восстановление государственного геологического контроля во время военного положения.

Госгеонадра уже имеют возможность осуществлять соответствующие меры контроля в рамках действующего законодательства без возобновления внеплановых проверок.

Нарушение программы правительства

Отдельную обеспокоенность у предпринимателей вызывает то, что Программа деятельности Кабинета министров Украины задекларировала принцип длительного моратория на проверки бизнеса.

"Соответственно возобновление мер государственного контроля фактически будет нарушать задекларированные приоритеты Правительства", - отмечают в ЕБА.

ЕБА призывает правительство не принимать проект постановления КМУ № 303 в части возобновления внеплановых мер государственного надзора (контроля) в сфере геологического изучения и рационального использования недр.

"Добросовестный бизнес всегда готов к проверкам, однако в условиях войны такие меры контроля могут представлять вызов для их операционной деятельности", - заключают в Ассоциации.

Напомним, еще в августе прошлого года стало известно о том, что Министерство экономики проведет аудит всех недропользователей, получивших разрешения на стратегически важных месторождениях.

Автор:
Татьяна Гойденко