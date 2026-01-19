ЄБА закликає уряд не відновлювати позапланові перевірки надрокористувачів

Уряд планує відновити позапланові перевірки у сфері використання надр під час воєнного стану. Європейська Бізнес Асоціація закликає не ухвалювати це рішення, оскільки воно створює додатковий тиск на бізнес, суперечить позиції Держрегслужби та порушує задекларований урядом мораторій на перевірки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.

За інформацією компаній-членів ЄБА, уряд планує відновити позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр шляхом внесення змін до постанови Кабінету міністрів України № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану".

Аргументи проти перевірок

Надрокористувачі-члени Асоціації наголошують, що запропоновані зміни до постанови № 303 створюють значні ризики для учасників ринку та можуть негативно вплинути на стабільність їхньої діяльності.

В ЄБА вважають, що проведення перевірок створюватиме додатковий тиск і перепони для бізнесу, який і без того працює в надскладних умовах: постійні обстріли, руйнування інфраструктури та необхідність її відновлення.

Відновлення перевірок суперечить позиції Державної регуляторної служби України. Адже вона неодноразово відмовляла у погодженні нормативно-правових актів, спрямованих на відновлення державного геологічного контролю під час воєнного стану.

Держгеонадра вже мають можливість здійснювати відповідні заходи контролю в межах чинного законодавства без відновлення позапplanових перевірок.

Порушення програми уряду

Окрему стурбованість в підприємців викликає те, що Програмою діяльності Кабінету міністрів України задекларовано принцип тривалого мораторію на перевірки бізнесу.

"Відповідно відновлення заходів державного контролю фактично порушуватиме задекларовані пріоритети Уряду", — зазначають в ЄБА.

ЄБА закликає уряд не ухвалювати проєкт постанови КМУ № 303 в частині відновлення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

"Добросовісний бізнес завжди готовий до перевірок, проте в умовах війни такі заходи контролю можуть становити виклик для їхньої операційної діяльності", — підсумовують в Асоціації.

Нагадаємо, ще в серпні минулого року стало відомо про те, що Міністерство економіки проведе аудит всіх надрокористувачів які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах.