Бізнес не підтримує реорганізацію Держгеонадр: які ризики для галузі

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) виступають проти реорганізації Державної служби геології та надр України. За наявною інформацією, уряд розглядає можливість створення Державного агентства природокористування із передачею йому функцій поточної служби. Бізнес вважає, що такі зміни негативно вплинуть на стабільність галузі та інвестиційний клімат.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ЄБА

Основні ризики реорганізації Держгеонадр:

на період створення нового органу можливе призупинення видачі, продовження та внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами, що фактично паралізує діяльність компаній;

Держгеонадра відіграють ключову роль у реалізації міжнародних інвестиційних домовленостей, а зміна інституційної моделі може поставити під ризик виконання зобов’язань України;

реорганізація може призупинити реалізацію угод про розподіл продукції — одного з найбільш передбачуваних механізмів залучення міжнародних інвестицій у видобувну галузь;

під загрозою можуть опинитися затвердження запасів корисних копалин, доступ до геологічної інформації, проведення експертиз та досліджень. Реорганізація Держгеонадр паралізує діяльність геологічних підприємств та установ, які належать до сфери управління служби і надають відповідні послуги для надрокористувачів;

реорганізація служби та передача функцій можуть тривати від шести місяців до трьох років; ризик втрати кадрового потенціалу — досвідчених фахівців геологічної галузі;

гальмування розвитку мінерально-сировинної бази України, включно зі створенням геологічної інформації та веденням державного обліку родовищ.

Як зазначили в ЄБА, економічне значення Держгеонадр підтверджується фактами: лише у 2025 році державний бюджет отримав близько 1,8 млрд грн від проведення аукціонів. Служба забезпечує системні надходження через видачу сотень дозволів та очищення ринку від неефективних ліцензій.

Крім того, зупинення роботи органу призведе до затримки інвестицій та втрати доходів бюджету. Прийняття структурних рішень без широкого обговорення з ринком та зацікавленими сторонами може мати непередбачувані наслідки.

Європейської Бізнес Асоціації закликає уряд не ініціювати реорганізацію, а зосередитися на посиленні спроможності чинного відомства.

Коли виникла ініціатива?

Про ініціативу ліквідації Державної службу геології та надр стало відомо 30 березня. Nаdra.Info вдалося ознайомитися із копією документу, який передбачає створення Державного агентства природокористування шляхом перейменування Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру із покладенням на нього функцій Держгеонадр і Державного агентства водних ресурсів.

"Ідей і чуток протягом останніх місяців чув дуже багато, і дуже різних. Але про рішення, або про постанову, або про конструкцію такого характеру – мені невідомо", – заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін.

Факт роботи в Міністерстві над даним проєктом та його обговорення з зацікавленими сторонами посадовець не підтвердив. Але і не спростував.

Нагадаємо, у січні Європейська Бізнес Асоціація закликала уряд не ухвалювати рішення про відновлення позапланових перевірок у сфері використання надр під час воєнного стану, оскільки воно створює додатковий тиск на бізнес, суперечить позиції Держрегслужби та порушує задекларований урядом мораторій на перевірки.