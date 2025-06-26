Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,66

--0,13

EUR

48,32

--0,18

Наличный курс:

USD

41,62

41,53

EUR

49,04

48,85

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бизнес, несмотря на войну: в Черкассах завод ежедневно перерабатывает до 250 тонн молока и расширяет экспорт

молоко
В Черкассах модернизировали молочный завод / Freepik

Предприятие ЧАО "Юрия", которое выпускает продукцию под брендом "Волошковое поле", продолжает развитие даже в условиях войны. Завод ежедневно перерабатывает до 250 тонн молока, производит более 180 видов продукции и работает по международным стандартам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Завод наращивает мощности

Завод, на котором работает более 980 человек, ежедневно перерабатывает до 250 тонн молока и выпускает около 180 наименований продукции – от традиционных молочных изделий до технического казеина.

Компания продолжает активно инвестировать в модернизацию производства и придерживается высоких международных стандартов качества ISO и HACCP. Собственная система дистрибуции, стабильное присутствие в национальных сетях и экспорт продукции в десятки стран мира – ключевые преимущества предприятия, отмечает Коваль.

Несмотря на сложные условия военного времени, предприятие не останавливалось: оно не только поддерживало производство, но и приобщалось к гуманитарной помощи армии, больницам и общинам, пострадавшим от боевых действий.

Среди последних достижений компании – запуск новой линии ультрапастеризованного молока и увеличение производства глазированных сырков на 40%. Это очередной шаг в укреплении внутреннего рынка и расширении экспорта, а также в создании добавленной стоимости внутри страны, отметил Коваль.

"Нам нужны сотни таких предприятий, чтобы Украина уверенно переходила от экспорта сырья — к экспорту готового продукта. Именно за этим будущее агросектора и продовольственной безопасности Украины", — подытожил министр.

Фото 2 — Бизнес, несмотря на войну: в Черкассах завод ежедневно перерабатывает до 250 тонн молока и расширяет экспорт
Фото 3 — Бизнес, несмотря на войну: в Черкассах завод ежедневно перерабатывает до 250 тонн молока и расширяет экспорт
Фото 4 — Бизнес, несмотря на войну: в Черкассах завод ежедневно перерабатывает до 250 тонн молока и расширяет экспорт
Фото 5 — Бизнес, несмотря на войну: в Черкассах завод ежедневно перерабатывает до 250 тонн молока и расширяет экспорт
Фото 6 — Бизнес, несмотря на войну: в Черкассах завод ежедневно перерабатывает до 250 тонн молока и расширяет экспорт
Фото 7 — Бизнес, несмотря на войну: в Черкассах завод ежедневно перерабатывает до 250 тонн молока и расширяет экспорт
Фото 8 — Бизнес, несмотря на войну: в Черкассах завод ежедневно перерабатывает до 250 тонн молока и расширяет экспорт
Фото 9 — Бизнес, несмотря на войну: в Черкассах завод ежедневно перерабатывает до 250 тонн молока и расширяет экспорт

Ранее сообщалось, что возобновление таможенных пошлин ЕС на украинскую агропродукцию, снижение внутреннего спроса и запрет Китая на использование сухого молока для производства питьевого оказывают дополнительное давление на закупочные цены и заставляют молочно-товарные фермы работать над сокращением производственных затрат и постепенно сокращать объемы надоя.

Автор:
Ольга Опенько