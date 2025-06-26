Бизнес, несмотря на войну: в Черкассах завод ежедневно перерабатывает до 250 тонн молока и расширяет экспорт

Предприятие ЧАО "Юрия", которое выпускает продукцию под брендом "Волошковое поле", продолжает развитие даже в условиях войны. Завод ежедневно перерабатывает до 250 тонн молока, производит более 180 видов продукции и работает по международным стандартам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Завод наращивает мощности

Завод, на котором работает более 980 человек, ежедневно перерабатывает до 250 тонн молока и выпускает около 180 наименований продукции – от традиционных молочных изделий до технического казеина.

Компания продолжает активно инвестировать в модернизацию производства и придерживается высоких международных стандартов качества ISO и HACCP. Собственная система дистрибуции, стабильное присутствие в национальных сетях и экспорт продукции в десятки стран мира – ключевые преимущества предприятия, отмечает Коваль.

Несмотря на сложные условия военного времени, предприятие не останавливалось: оно не только поддерживало производство, но и приобщалось к гуманитарной помощи армии, больницам и общинам, пострадавшим от боевых действий.

Среди последних достижений компании – запуск новой линии ультрапастеризованного молока и увеличение производства глазированных сырков на 40%. Это очередной шаг в укреплении внутреннего рынка и расширении экспорта, а также в создании добавленной стоимости внутри страны, отметил Коваль.

"Нам нужны сотни таких предприятий, чтобы Украина уверенно переходила от экспорта сырья — к экспорту готового продукта. Именно за этим будущее агросектора и продовольственной безопасности Украины", — подытожил министр.

Ранее сообщалось, что возобновление таможенных пошлин ЕС на украинскую агропродукцию, снижение внутреннего спроса и запрет Китая на использование сухого молока для производства питьевого оказывают дополнительное давление на закупочные цены и заставляют молочно-товарные фермы работать над сокращением производственных затрат и постепенно сокращать объемы надоя.