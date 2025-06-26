Бізнес попри війну: у Черкасах завод щодня переробляє до 250 тонн молока і розширює експорт

Підприємство ПрАТ “Юрія”, що випускає продукцію під брендом “Волошкове поле”, продовжує розвиток навіть в умовах війни. Завод щоденно переробляє до 250 тонн молока, виробляє понад 180 видів продукції та працює за міжнародними стандартами.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Завод нарощує потужності

Завод, на якому працює понад 980 людей, щодня переробляє до 250 тонн молока та випускає близько 180 найменувань продукції — від традиційних молочних виробів до технічного казеїну.

Компанія продовжує активно інвестувати в модернізацію виробництва та дотримується високих міжнародних стандартів якості ISO і HACCP. Власна система дистрибуції, стабільна присутність у національних мережах та експорт продукції в десятки країн світу — ключові переваги підприємства, зазначає Коваль.

Попри складні умови воєнного часу, підприємство не зупинялося: воно не тільки підтримувало виробництво, а й долучалося до гуманітарної допомоги армії, лікарням і громадам, які постраждали від бойових дій.

Серед останніх досягнень компанії — запуск нової лінії ультрапастеризованого молока та збільшення виробництва глазурованих сирків на 40%. Це черговий крок у зміцненні внутрішнього ринку та розширенні експорту, а також у створенні доданої вартості в межах країни, зауважив Коваль.

"Нам потрібні сотні таких підприємств, щоб Україна впевнено переходила від експорту сировини — до експорту готового продукту. Саме за цим — майбутнє агросектору та продовольчої безпеки України", - підсумував міністр.

Раніше повідомлялось, що відновлення мит ЄС на українську агропродукцію, зниження внутрішнього попиту та заборона Китаю на використання сухого молока для виробництва питного створюють додатковий тиск на закупівельні ціни та змушують молочно-товарні ферми працювати над скороченням виробничих витрат та поступово скорочувати обсяги надою.