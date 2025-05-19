Бизнес ожидает улучшения: только 57% предприятий испытывают дефицит кадров

В апреле 2025 года украинский бизнес продемонстрировал рост оптимизма в долгосрочной перспективе. Только 57% компаний сообщили о трудностях с наймом работников — это самый низкий показатель за последние полгода.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на опрос Института экономических исследований (ИЭД).

Индекс возобновления деловой активности

В апреле индекс возобновления деловой активности (ИВДА) остался почти неизменным — 0,13 против 0,12 в марте. Самые быстрые темпы восстановления продемонстрировали крупные предприятия.

Это стало результатом уменьшения доли предприятий, планирующих сокращение производства, и роста ожидающих расширения. В то же время, большинство компаний — 82,4% — не прогнозируют изменений.

Производство и экспорт

В апреле в производственном секторе зафиксировано улучшение текущих показателей: доля предприятий, наращивавших объемы производства, выросла до 26,2% против 20,1% в марте. В то же время ожидания будущего роста остаются стабильными — доля компаний, планирующих расширение в ближайшие 3–4 месяца, незначительно выросла с 40,5% до 40,8%.

Показатели экспорта достигли наивысшего уровня с начала полномасштабной войны: индекс изменений вырос с 0,1% в марте до 0,23% в апреле.

Ожидания новых заказов остаются осторожными: доля предприятий с контрактами продолжительностью свыше года снизилась с 20% до 16%. Средняя продолжительность новых заказов продолжает сокращаться – в апреле она уменьшилась с 5,5 до 4,9 месяца. Длинные контракты хранятся в деревообрабатывающей и химической отраслях.

Снижение ценового давления и дефицита кадров

В апреле 2025 г. предприятия зафиксировали снижение темпов роста цен на сырье, материалы и готовую продукцию. Доля компаний, сообщивших о подорожании сырья, снизилась до 24,5%, а ожидающих роста в ближайшее время — до 31,3%. Похожая тенденция наблюдается и в ценовой динамике готовой продукции: о росте сообщили 26,7% предприятий, а ожидают дальнейшего – 32%.

Несмотря на актуальность проблемы нехватки кадров, ситуация с дефицитом работников несколько улучшилась. Доля предприятий, испытывающих трудности с поиском квалифицированной рабочей силы, выросла до 47,8%, а неквалифицированной – до 36,3%. Однако главным препятствием для бизнеса остается мобилизация и выезд работников: на нее пожаловались 57% респондентов — самый низкий показатель с октября 2024 года.

В тройке основных барьеров для бизнеса остаются опасность работы (54%) и рост стоимости материалов (43%). Значительно реже бизнес упоминал о перебоях с электроснабжением — только 6% компаний указали эту проблему, что стало лучшим результатом с сентября 2022 года.

Относительно оценки экономической политики правительства большинство респондентов (63%) имеют нейтральное отношение, 24% — негативное, а доля положительных оценок выросла до 4%, что вдвое больше, чем в марте. Около 10% бизнесов до сих пор не определились со своей оценкой.

Напомним, с начала 2025 года бизнес получил 10 558 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 33,6 млрд гривен. За все время действия программы с февраля 2020 года предприниматели привлекли более 115 тысяч кредитов на сумму 399,6 млрд гривен.