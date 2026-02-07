Запланована подія 2

Бизнес подал первые заявки на программу страхования от военных рисков

Бизнес подал первые заявки на программу страхования

Первые пять заявок на страхование имущества от военных рисков уже поданы в рамках новой государственной программы, введенной по запросу бизнеса в условиях постоянных российских ударов по предприятиям и инфраструктуре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Программа работает по двум направлениям: предусматривает прямую компенсацию убытков для предприятий, расположенных в регионах прифронтовых, а также частичную компенсацию страхового платежа для бизнеса по всей территории Украины.

Для прифронтовых территорий максимальный размер государственной компенсации составляет до 10 млн. гривен за имущество, поврежденное или уничтоженное начиная с 1 января 2026 года. Условием участия является уплата единовременного взноса в размере 0,5% от общей суммы вероятного ущерба за все имущество, заявленное к участию в программе.

Среди первых заявителей – Suziria Group, семейная группа компаний из Харькова, работающая в сфере зоотоваров. Несмотря на войну, компания сохранила рабочие места в прифронтовом городе, включая один из офисов и логистически-производственные мощности.

Для компании новый государственный механизм стал возможностью планировать дальнейшее развитие даже в условиях больших военных рисков. Остальные четыре заявителя также представляют бизнес из прифронтовых регионов.

Правительство отмечает, что государство готово быть партнером бизнеса для сохранения производства, рабочих мест и экономической активности даже в самых сложных условиях. Программа является составной частью политики "Сделано в Украине" и администрируется Экспортно-кредитным агентством.

Напомним, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что   на компенсацию военных рисков   для бизнеса в 2026 году предусмотрено 1 млрд. грн. Власти не ожидают быстрого исчерпания этих средств, поскольку многие государственные программы поддержки имеют более низкую выборку средств, чем предусмотрено бюджетом.

Автор:
Татьяна Гойденко