Бізнес подав перші заявки на програму страхування від воєнних ризиків

Бізнес подав перші заявки на програму страхування / Depositphotos

Перші п’ять заявок на страхування майна від воєнних ризиків уже подані в межах нової державної програми, запровадженої на запит бізнесу в умовах постійних російських ударів по підприємствах та інфраструктурі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Програма працює за двома напрямами: передбачає пряму компенсацію збитків для підприємств, розташованих у прифронтових регіонах, а також часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій території України.

Для прифронтових територій максимальний розмір державної компенсації становить до 10 млн гривень за майно, пошкоджене або знищене починаючи з 1 січня 2026 року. Умовою участі є сплата одноразового внеску в розмірі 0,5% від загальної суми ймовірного збитку за все майно, заявлене до участі в програмі.

Серед перших заявників — Suziria Group, сімейна група компаній з Харкова, що працює у сфері зоотоварів. Попри війну компанія зберегла робочі місця у прифронтовому місті, включно з одним з офісів та логістично-виробничими потужностями.

Для підприємства новий державний механізм став можливістю планувати подальший розвиток навіть в умовах високих воєнних ризиків. Інші чотири заявники також представляють бізнес із прифронтових регіонів.

Уряд наголошує, що держава готова бути партнером бізнесу задля збереження виробництва, робочих місць та економічної активності навіть у найскладніших умовах. Програма є складовою політики "Зроблено в Україні" та адмініструється Експортно-кредитним агентством.

Нагадаємо,  міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив, що на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу у 2026 році передбачено 1 млрд грн. Влада не очікує швидкого вичерпання цих коштів, оскільки багато державних програм підтримки мають нижчу вибірку коштів, ніж передбачено бюджетом.

Автор:
Тетяна Гойденко