Бизнес призывает к дискуссии по вопросам бронирования от мобилизации военнообязанных работников

Честная дискуссия по проблемным вопросам бронирования от мобилизации была бы полезна для общества, власти и бизнеса, учитывая, как растет напряжение и дефицит кадров.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, вопрос бронирования стал очень чувствительным.

"Но когда напряжение в бизнесе растет, то надо этот вопрос поднимать. Нельзя делать вид, что его нет", – убеждена Анна Деревянко.

Она подчеркнула, что кадры стали проблемой номер один для бизнеса, государственных органов власти, ВСУ, поэтому с этим нужно работать.

Деревянко выразила сожаление, что экономическое бронирование так и не было введено.

"Мы все как-то приспосабливаемся к текущим условиям, учитывая сенсативность вопроса и потребность Вооруженных Сил в людях для защиты государства. Но мы также видим, что часть людей просто сидит дома, что на улицах стало меньше народа или больше девушек. Поэтому в данной ситуации, мне кажется, стоит в дискуссии попробовать найти решение этой проблематики", — сказал она.

Деревянко пояснила, что есть достаточно большое количество компаний, которые получили критичность и не имеют жалоб, но у остального бизнеса есть опасения, что у государства нет желания сделать процесс бронирования легким и предсказуемым.

Среди примеров вопросов, решение которых можно было бы попытаться найти в дискуссии, Деревянко назвала бронирование отсутствующих в "Действии" или возможность использования квалифицированной электронной подписи в процессе бронирования.

Напомним, народные депутаты зарегистрировали законопроект, предусматривающий изменения в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Предлагается уточнить список органов, где военнообязанные будут подлежать бронированию, и установить предельное количество таких работников в ряде госучреждений.

Также в конце мая правительство приняло изменения в порядок бронирования военнообязанных по представлению Минэкономики, которые позволят расширить возможности сохранения кадрового потенциала для предприятий, обеспечивающих обороноспособность страны во время военного положения.