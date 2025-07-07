Бізнес закликає до дискусії у питаннях бронювання від мобілізації військовозобов’язаних працівників

Чесна дискусія з проблемних питань бронювання від мобілізації була б корисною для суспільства, влади та бізнесу з огляду на те, як зростає напруга та дефіцит кадрів.

Як пише Delo.ua, про це заявила виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Анна Дерев’янко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, питання бронювання стало дуже чутливим.

"Але коли напруга в бізнесі зростає, то треба це питання піднімати. Не можна робити вигляд, що його нема", – переконана Анна Дерев’янко.

Вона підкреслила, що кадри стали проблемою номер один для бізнесу, державних органів влади, ЗСУ, тож з цим треба працювати.

Дерев’янко висловила жаль, що економічне бронювання так і не було введено.

"Ми всі якось пристосовуємося до поточних умов, враховуючи сенсативність питання й потребу Збройних Сил в людях для захисту держави. Але ми також бачимо, що частина людей просто сидить вдома, що на вулицях стало менше народу або більше дівчат. Тому в даній ситуації, мені здається, варто в дискусії спробувати знайти рішення цієї проблематики", – наголосила виконавча директорка ЄБА.

Вона пояснила, що є достатньо велика кількість компаній, які отримали критичність та не мають скарг, але у решти бізнесу є побоювання, що у держави відсутнє бажання зробити процес бронювання легким та передбачуваним.

Серед прикладів питань, вирішення яких можна було б спробувати знайти в дискусії, Дерев’янко назвала бронювання тих, хто відсутній у "Дії", або можливість використання кваліфікованого електронного підпису в процесі бронювання.

Нагадаємо, народні депутати зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміни до закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Пропонується уточнити перелік органів, де військовозобов’язані підлягатимуть бронюванню, та встановити граничну кількість таких працівників у низці держустанов.

Також наприкінці травня уряд ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки, які дозволять розширити можливості збереження кадрового потенціалу для підприємств, що забезпечують обороноздатність країни під час воєнного стану.