Бизнес призывает реформировать документооборот по стандартам ЕС

Европейская Бизнес Ассоциация призвала власти поддержать реформу е-документооборота и принять законопроект №14414 относительно гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС в сфере цифровых документов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ЕБА.

Там подчеркивают, что действующее регулирование е-документооборота уже не отвечает современным автоматизированным бизнес-процессам и европейским подходам.

Среди ключевых потребностей бизнеса:

правовое признание структурированных электронных документов и возможность их автоматизированной обработки без обязательной визуализации,

расширение возможностей использование электронных печатей юридических лиц;

гармонизация законодательства Украины с Регламентом Европейского Парламента и Совета (ЕС) №910/2014 об электронной идентификации и доверительных услугах для электронных транзакций на внутреннем рынке и об отмене Директивы 1999/93/ЕС (eIDAS);

создание условий для полноценного внедрение электронных первичных и расчетных документов и других IT-решений.

В ЕБА отмечают, что существующая модель фактически сохраняет привязку к индивидуальному подписанию и визуализации каждого документа, что усложняет автоматизацию и создает дополнительную административную нагрузку на бизнес.

К тому же, неурегулированность статуса структурированных электронных документов сдерживает интеграцию украинского бизнеса в цифровой рынок ЕС, а также развитие е-решений в логистике, налоговом администрировании и аудите.

Отдельно бизнес подчеркивает актуальность перехода от бумажного архивирования к электронному хранению документов с соблюдением требований безопасности и целостности информации в соответствии с практиками стран ЕС.

Именно поэтому бизнес призывает обеспечить системный и оперативный подход к реформе электронного документооборота, приняв законопроект №14414, и готов приобщиться к дальнейшей наработке законодательных изменений.

