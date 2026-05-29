Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,25

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бізнес закликає реформувати документообіг за стандартами ЄС

документообіг
EBA закликає до реформування е-документообігу за стандартами ЄС / Depositphotos

Європейська Бізнес Асоціація закликала владу підтримати реформу е-документообігу та ухвалити законопроєкт №14414 щодо гармонізації українського законодавства з нормами ЄС у сфері цифрових документів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Там наголошують, що чинне регулювання е-документообігу вже не відповідає сучасним автоматизованим бізнес-процесам та європейським підходам.  

Серед ключових потреб бізнесу:

  • правове визнання структурованих електронних документів та можливість їх автоматизованої обробки без обов’язкової візуалізації,
  • розширення можливостей використання електронних печаток юридичних осіб;
  • гармонізація законодавства України з Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС (eIDAS);
  • створення умов для повноцінного впровадження електронних первинних і розрахункових документів та інших IT-рішень.

В ЄБА зазначають, що наявна модель фактично зберігає прив’язку до індивідуального підписання та візуалізації кожного документа, що ускладнює автоматизацію і створює додаткове адміністративне навантаження на бізнес.

До того ж неврегульованість статусу структурованих електронних документів стримує інтеграцію українського бізнесу до цифрового ринку ЄС, а також розвиток е-рішень у логістиці, податковому адмініструванні та аудиті.

Окремо бізнес підкреслює актуальність переходу від паперового архівування до електронного зберігання документів із дотриманням вимог щодо безпеки та цілісності інформації — відповідно до практик країн ЄС.

Саме тому бізнес закликає забезпечити системний та оперативний підхід до реформи електронного документообігу, ухваливши законопроєкт №14414, та готовий долучитися до подальшого напрацювання законодавчих змін. 

Нагадаємо, в Україні скасували обов’язкове використання актів виконаних робіт, що має полегшити життя українському бізнесу та зекономити близько 20 млрд грн на рік.

Автор:
Світлана Манько