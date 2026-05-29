Бізнес закликає реформувати документообіг за стандартами ЄС

Європейська Бізнес Асоціація закликала владу підтримати реформу е-документообігу та ухвалити законопроєкт №14414 щодо гармонізації українського законодавства з нормами ЄС у сфері цифрових документів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Там наголошують, що чинне регулювання е-документообігу вже не відповідає сучасним автоматизованим бізнес-процесам та європейським підходам.

Серед ключових потреб бізнесу:

правове визнання структурованих електронних документів та можливість їх автоматизованої обробки без обов’язкової візуалізації,

розширення можливостей використання електронних печаток юридичних осіб;

гармонізація законодавства України з Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС (eIDAS);

створення умов для повноцінного впровадження електронних первинних і розрахункових документів та інших IT-рішень.

В ЄБА зазначають, що наявна модель фактично зберігає прив’язку до індивідуального підписання та візуалізації кожного документа, що ускладнює автоматизацію і створює додаткове адміністративне навантаження на бізнес.

До того ж неврегульованість статусу структурованих електронних документів стримує інтеграцію українського бізнесу до цифрового ринку ЄС, а також розвиток е-рішень у логістиці, податковому адмініструванні та аудиті.

Окремо бізнес підкреслює актуальність переходу від паперового архівування до електронного зберігання документів із дотриманням вимог щодо безпеки та цілісності інформації — відповідно до практик країн ЄС.

Саме тому бізнес закликає забезпечити системний та оперативний підхід до реформи електронного документообігу, ухваливши законопроєкт №14414, та готовий долучитися до подальшого напрацювання законодавчих змін.

Нагадаємо, в Україні скасували обов’язкове використання актів виконаних робіт, що має полегшити життя українському бізнесу та зекономити близько 20 млрд грн на рік.