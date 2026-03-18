Бизнес просит 865 млн грн грантов на развитие перерабатывающей промышленности

В рамках государственной политики поддержки украинских производителей "Сделано в Украине" предприниматели подали 154 заявки на гранты, большинство из которых касаются развития перерабатывающей промышленности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Она сообщила, что на рассмотрении находятся 140 заявок от промышленных предприятий на получение грантов на покупку производственного оборудования. Общая сумма заявленной поддержки составляет 865 млн. грн. Шесть заявок поданы на возобновление производств, пострадавших в результате российских обстрелов.

Среди заявителей – производители пищевых продуктов, строительных материалов, одежды, металлоконструкций, стекла, полиграфической продукции, летательных аппаратов, а также изделий из пластика и дерева. По оценкам правительства, подавшие заявки предприятия смогут создать почти 1400 новых рабочих мест.

Всего с начала действия программ развития и возобновления производства выдано около 1400 грантов на сумму 6,7 млрд. грн. В рамках программы предприятия могут получить до 8 млн. грн. на развитие производства или до 16 млн. грн. на восстановление мощностей. Условием участия является софинансирование 50 на 50, а при приобретении украинского оборудования — 70 на 30. Также предприятие должно создать не менее пяти новых рабочих мест.

Отдельно правительство согласовало первые в 2026 году гранты для развития садоводства и тепличного хозяйства. Речь идет о 14 проектах на сумму 51,5 млн. грн. Финансирование в ближайшее время начнется в соответствующих общинах.

Средства будут направлены на закладки новых садов, развитие ягодничества и виноградарства, а также строительство современных тепличных комплексов. По оценкам правительства это позволит увеличить производство плодоовощной продукции и укрепить местные экономики.

В государственном бюджете на 2026 год на программу поддержки садов и теплиц предусмотрено 465 млн. грн. Для проектов в регионах прифронтовых и деоккупированных государство может покрывать до 80% стоимости инвестиций.

В 2025 году по государственной программе "Гранты для перерабатывающих предприятий" средства получили 437 компаний.