Бізнес просить 865 млн грн грантів на розвиток переробної промисловості

У межах державної політики підтримки українських виробників "Зроблено в Україні" підприємці подали 154 заявки на гранти, більшість із яких стосуються розвитку переробної промисловості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Вона повідомила, що на розгляді перебувають 140 заявок від промислових підприємств на отримання грантів для придбання виробничого обладнання. Загальна сума заявленої підтримки становить 865 млн грн. Шість заявок подані на відновлення виробництв, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

Серед заявників — виробники харчових продуктів, будівельних матеріалів, одягу, металоконструкцій, скла, поліграфічної продукції, літальних апаратів, а також виробів із пластику та дерева. За оцінками уряду, підприємства, що подали заявки, зможуть створити майже 1400 нових робочих місць.

Загалом від початку дії програм розвитку та відновлення виробництва видано близько 1400 грантів на суму 6,7 млрд грн. У межах програми підприємства можуть отримати до 8 млн грн на розвиток виробництва або до 16 млн грн на відновлення потужностей. Умовою участі є співфінансування 50 на 50, а у разі придбання українського обладнання — 70 на 30. Також підприємство має створити щонайменше п’ять нових робочих місць.

Окремо уряд погодив перші у 2026 році гранти для розвитку садівництва і тепличного господарства. Йдеться про 14 проєктів на суму 51,5 млн грн. Фінансування найближчим часом розпочнеться у відповідних громадах.

Кошти спрямують на закладення нових садів, розвиток ягідництва і виноградарства, а також будівництво сучасних тепличних комплексів. За оцінками уряду, це дозволить збільшити виробництво плодоовочевої продукції та зміцнити місцеві економіки.

У державному бюджеті на 2026 рік на програму підтримки садів і теплиць передбачено 465 млн грн. Для проєктів у прифронтових та деокупованих регіонах держава може покривати до 80% вартості інвестицій.

Додамо, у 2025 році за державною програмою "Гранти для переробних підприємств" кошти отримали 437 компаній.