Бизнес разблокировал 5,7 МВт нового поколения через платформу "Пульс" за полгода

Украинские предприниматели за первые шесть месяцев 2026 разблокировали 5,7 МВт новых энергетических мощностей через государственную платформу "Пульс". Всего за время работы сервиса бизнес добавил в энергосистему страны 44 МВт генерации, решая проблемы с разрешительными документами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

С января по июнь через этот сервис поступило более 350 обращений. В настоящее время 163 запроса успешно решены; треть обращений закрыта из-за предоставления некорректной или недостаточной информации, а остальные заявления находятся на рассмотрении.

Важная часть заявок касается объектов распределенной генерации. Благодаря обработке этих обращений в последние шесть месяцев введено в действие 5,7 МВт новых энергетических мощностей, а часть компаний получила технические условия для дальнейшего подключения к сети. За весь период работы платформы решения административных проблем бизнесу добавило энергосистеме государства 44 МВт генерации.

О "Пульсе"

Государственная онлайн-платформа "Пульс" была запущена как цифровой инструмент для сбора отзывов бизнеса о взаимодействии с государственными органами и ликвидации бюрократических препятствий. Предприниматели могут оставить жалобу на задержку выдачи лицензий, неправомерные проверки или проблемы с подключением к инженерным сетям.

Подать обращение и отслеживать его статус в реальном времени можно на официальном портале платформы "Пульс", а методологические разъяснения по защите прав предпринимателей доступны на сайте модератора — Государственной регуляторной​​ службы Украины.

Развитие "Пульс " обеспечивает Офис эффективного регулирования в рамках программы международного сотрудничества STEP IN 2 EU. Эту инициативу финансируют правительства Германии, Норвегии, Литвы и Эстонии, а также ЕС по инициативе EU4Business.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), готовит обновление Кодексов систем распределения и передачи для стимулирования маневровой генерации.