Бізнес розблокував 5,7 МВт нової генерації через платформу "Пульс" за пів року

Українські підприємці за перші шість місяців 2026 року розблокували 5,7 МВт нових енергетичних потужностей через державну платформу "Пульс". Загалом за час роботи сервісу бізнес додав до енергосистеми країни 44 МВт генерації, розв’язуючи проблеми з дозвільними документами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

З січня по червень через цей сервіс надійшло понад 350 звернень. Наразі 163 запити успішно вирішено; третину звернень закрито через надання некоректної або недостатньої інформації, а решта заяв перебуває на розгляді.

Важлива частина заявок стосується об'єктів розподіленої генерації. Завдяки опрацюванню цих звернень за останні шість місяців введено в дію 5,7 МВт нових енергетичних потужностей, а частина компаній отримала технічні умови для подальшого підключення до мережі. За весь період роботи платформи розв’язання адміністративних проблем бізнесу додало енергосистемі держави 44 МВт генерації.

Про "Пульс"

Державна онлайн-платформа "Пульс" була запущена як цифровий інструмент для збору відгуків від бізнесу про взаємодію з державними органами та ліквідації бюрократичних перешкод. Підприємці можуть залишити скаргу на затримку видачі ліцензій, неправомірні перевірки або проблеми з підключенням до інженерних мереж.

Подати звернення та відстежувати його статус у реальному часі можна на офіційному порталі платформи "Пульс", а методологічні роз'яснення щодо захисту прав підприємців доступні на сайті модератора — Державної регуляторної служби України.

Розвиток "Пульсу" забезпечує Офіс ефективного регулювання в межах програми міжнародного співробітництва STEP IN 2 EU. Цю ініціативу фінансують уряди Німеччини, Норвегії, Литви та Естонії, а також ЄС через ініціативу EU4Business.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), готує оновлення Кодексів систем розподілу та передачі для стимулювання маневрової генерації.