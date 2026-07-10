Україні потрібно 7 млрд євро на розвиток нової генерації

Україна потребує близько 7 млрд євро інвестицій у найближчі роки для розвитку нової генерації. Йдеться про створення децентралізованої, стійкої та декарбонізованої енергосистеми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрінформу".

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що майбутня енергосистема має поєднувати атомну генерацію, гідроелектростанції, сонячну та вітрову генерацію, а також сучасну маневрову генерацію і системи накопичення енергії.

"За нашими оцінками, у найближчі роки необхідні інвестиції на розвиток нової генерації складають близько 7 млрд євро", — сказав Зайченко.

За його словами, до 2030 року очікується збільшення потужності:

установок зі зберігання енергії — до 1,5 ГВт;

газової маневрової генерації — до 2,2 ГВт;

сонячних електростанцій — до 10 ГВт;

вітрових електростанцій — до 3,6 ГВт.

Зайченко зазначив, що держава не зможе самостійно забезпечити весь обсяг ресурсів, необхідних для розвитку енергосистеми. Тому "Укренерго" робить ставку на співпрацю з приватним сектором та міжнародними інвесторами.

Також він повідомив, що новий конкурс на будівництво генерації проходитиме у межах чотирьох лотів:

250 МВт — у межах Київської та Чернігівської областей;

872 МВт — у Сумській, Харківській та Полтавській областях;

283 МВт — у Дніпропетровській області;

100 МВт — в Одеській області.

Нагадаємо, в Україні розпочався новий етап конкурсу на будівництво понад 1,5 ГВт нових генеруючих потужностей. Комісія затвердила конкурсну документацію, після чого потенційні інвестори отримали 20 днів для подання пропозицій і зауважень до умов участі.