Україна оголосила конкурс на будівництво 1,5 ГВт нової генерації

В Україні розпочався новий етап конкурсу на будівництво понад 1,5 ГВт нових високоманеврених генеруючих потужностей. Комісія затвердила конкурсну документацію, після чого потенційні інвестори отримали 20 днів для подання пропозицій і зауважень до умов участі.

Як пише Delo.ua, про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Конкурс на будівництво 1,5 ГВт генерації

Відтепер інвестори мають 20 днів, щоб ознайомитися з документами та подати свої пропозиції або зауваження.

Конкурс передбачає такі ключові умови:

введення в експлуатацію 1505 МВт нових високоманеврених генеруючих потужностей. До участі допускаються виключно нові установки, які раніше не використовувалися;

будівництво нових енергетичних об'єктів заплановано у найбільш енергодефіцитних регіонах країни - Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській областях, а також у Києві;

потужність кожного об'єкта має становити не менше 10 МВт. Крім того, установки повинні бути обладнані другим рівнем захисту, забезпечувати автономну роботу за відсутності напруги у зовнішній мережі та мати гарантований строк експлуатації щонайменше 20 років або 100 тис. годин роботи;

держава гарантує інвесторам механізм компенсації можливої різниці у вартості електроенергії під час пікових періодів споживання — у ранкові та вечірні години;

також опрацьовується механізм страхування воєнних ризиків, який дозволить компенсувати можливі збитки у разі пошкодження або знищення обладнання. Йдеться про використання механізму дерискінгу, розробленого Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

Очікується, що реалізація проєкту сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України та підвищить надійність енергосистеми в регіонах із найбільшим дефіцитом генеруючих потужностей.

Нагадаємо, Україна ставить за мету до початку наступного опалювального сезону відновити та збудувати понад 10 ГВт потужностей енергогенерації. Це стратегічне завдання передбачає не лише відновлення пошкоджених об'єктів, а й їхню децентралізацію та посилення захисту.