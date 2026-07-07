Украина объявила конкурс на строительство 1,5 ГВт нового поколения

В Украине начался новый этап конкурса на строительство более 1,5 ГВт новых высокоманевренных генерирующих мощностей. Комиссия утвердила конкурсную документацию, после чего потенциальные инвесторы получили 20 дней для представления предложений и замечаний к условиям участия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр энергетики Денис Шмыгаль.

Конкурс на строительство 1,5 ГВт поколения

Теперь инвесторы имеют 20 дней, чтобы ознакомиться с документами и подать свои предложения или замечания.

Конкурс предусматривает следующие ключевые условия:

ввод в эксплуатацию 1505 МВт новых высокоманевренных генерирующих мощностей. К участию допускаются только новые установки, которые ранее не использовались;

строительство новых энергетических объектов запланировано в наиболее энергодефицитных регионах страны – Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Киевской областях, а также в Киеве;

мощность каждого объекта должна составлять не менее 10 МВт. Кроме того, установки должны быть оборудованы вторым уровнем защиты, обеспечивать автономную работу при отсутствии напряжения во внешней сети и гарантировать срок эксплуатации не менее 20 лет или 100 тыс. часов работы;

государство гарантирует инвесторам механизм компенсации возможной разницы в стоимости электроэнергии во время пиковых периодов потребления в утренние и вечерние часы;

также прорабатывается механизм страхования военных рисков, который позволит компенсировать возможные убытки при повреждении или уничтожении оборудования. Речь идет об использовании механизма дерискинга, разработанного Секретариатом Энергетического Сообщества.

Ожидается, что реализация проекта будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и повысит надежность энергосистемы в регионах с самым большим дефицитом генерирующих мощностей.

Напомним, Украина ставит целью до начала следующего отопительного сезона восстановить и построить более 10 ГВт мощностей энергогенерации. Эта стратегическая задача предполагает не только восстановление поврежденных объектов, но и децентрализацию и усиление защиты.