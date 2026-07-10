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Украине нужно 7 млрд евро на развитие нового поколения

линии электропередач
Украине нужно 7 млрд евро на развитие нового поколения / Depositphotos

Украина нуждается около 7 млрд евро инвестиций в ближайшие годы для развития нового поколения. Речь идет о создании децентрализованной, устойчивой и декарбонизированной энергосистемы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укринформа".

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что будущая энергосистема должна совмещать атомную генерацию, гидроэлектростанции, солнечную и ветровую генерацию, а также современную маневровую генерацию и систему накопления энергии.

"По нашим оценкам, в ближайшие годы необходимые инвестиции на развитие нового поколения составляют около 7 млрд евро", — сказал Зайченко.

По его словам, к 2030 году ожидается увеличение мощности:

  • установок по хранению энергии – до 1,5 ГВт;
  • газовой маневровой генерации – до 2,2 ГВт;
  • солнечных электростанций – до 10 ГВт;
  • ветровых электростанций – до 3,6 ГВт.

Зайченко отметил, что государство не сможет самостоятельно обеспечить весь объем ресурсов, необходимых для развития энергосистемы. Поэтому Укрэнерго делает ставку на сотрудничество с частным сектором и международными инвесторами.

Также он сообщил, что новый конкурс на строительство генерации будет проходить в пределах четырех лотов:

  • 250 МВт - в пределах Киевской и Черниговской областей;
  • 872 МВт - в Сумской, Харьковской и Полтавской областях;
  • 283 МВт - в Днепропетровской области;
  • 100 МВт – в Одесской области.

Напомним, в Украине начался новый этап конкурса на строительство более 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей. Комиссия утвердила конкурсную документацию, после чего потенциальные инвесторы получили 20 дней для представления предложений и замечаний к условиям участия.

Автор:
Татьяна Гойденко