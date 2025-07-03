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Бизнес требует отменить льготы для посылок до 150 евро из-за миллиардных потерь бюджета

посылки, женщина, автомобиль
Льгота на посылки до 150 евро создает теневой рынок / Freepik

Украинский бизнес требует отмены льготы на импорт посылок стоимостью до 150 евро, которая, по мнению участников рынка, создает неравные условия конкуренции и влечет за собой миллиардные потери госбюджета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Американской торговой палаты в Украине.

Бизнес требует изменений в правилах импорта

Среди основных проблем, на которые обращает внимание украинский бизнес:

  • Льгота на импорт товаров до 150 евро, освобожденных от уплаты НДС. Бизнес считает, что этой нормой активно пользуются международные онлайн-площадки. В 2024 году в Украину было ввезено более 75 миллионов таких отправлений, в основном — одежду, обувь и аксессуары. Это создает неравные условия для конкуренции внутренних продавцов.
  • Дробление крупных торговых сетей на многочисленные ФЛПы, что позволяет существенно снизить налоговую нагрузку.
  • Неофициальная занятость и выплата зарплат "в конвертах", лишающая бюджет налоговых поступлений и снижающая уровень социальной защиты работников.

Бизнес считает эти явления ключевыми источниками теневой экономики, негативно влияющей на развитие легального рынка в таких сферах, как розничная торговля, электронная коммерция, табачная промышленность, HoReCa, бытовая электроника и интернет-услуги.

Проблемы обсуждались на круглом столе, организованном Американской торговой палатой в Украине. Участие в мероприятии приняли новый Генеральный прокурор Руслан Кравченко, народные депутаты, представители правительства, правоохранительных органов, бизнес-ассоциаций и Представительства ЕС в Украине.

Напомним, в июле 2024 года правительство подало в Верховную Раду ресурсный законопроект №11416, предусматривавший   снижение порога налогообложения   международных посылок со 150 евро до 45 евро. Однако этот пункт был исключен из-за сомнений в возможности его практической реализации.

Министерство финансов также планировало ввести налог на посылки стоимостью до 150 евро, поскольку это будет способствовать борьбе с теневыми схемами ввоза товаров. Однако затем этот пункт был исключен из законопроекта.   выступил крупнейший логистический оператор Украины – "Новая почта" .

Автор:
Ольга Опенько