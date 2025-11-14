Бизнес в регионах получит оперативную помощь: правительство создало Межведомственную рабочую группу

Кабинет министров Украины 13 ноября принял решение о создании Межведомственной рабочей группы (МРГ) для скорейшего решения проблем, с которыми сталкивается бизнес.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Ее цель обеспечить оперативное решение проблем, с которыми сталкиваются субъекты хозяйствования в регионах. Эта инициатива должна наладить системный диалог между предпринимателями, местными властями и центральными органами исполнительной власти.

МРГ призвана сформировать действенные решения для устранения региональных барьеров, сдерживающих развитие предпринимательства. Замминистра Тарас Высоцкий подчеркнул: "Мы хотим, чтобы предприниматели имели возможность напрямую доносить свои проблемы до правительства и получать конкретные решения. Это часть нашей политики создания благоприятной бизнес-среды, особенно для малого и среднего бизнеса, который сегодня держит экономическую устойчивость страны".

Деятельность группы будет способствовать уменьшению административного давления, устранению региональных барьеров для инвестиций, значительному улучшению коммуникации между предпринимателями и властями, а также повышению экономической активности в регионах. Группа будет регулярно отчитываться перед Кабмином и информировать общественность о достигнутых результатах.

Ранее сообщалось, что недостаток кадров и рост цен стали главными вызовами для украинского бизнеса, опередив даже обстрелы. Индекс возобновления деловой активности в сентябре снизился до 0,05, что свидетельствует о замедлении возобновления и росте неопределенности среди предпринимателей .