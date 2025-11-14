Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,03

EUR

48,88

+0,23

Наличный курс:

USD

42,13

42,00

EUR

49,15

48,93

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бизнес в регионах получит оперативную помощь: правительство создало Межведомственную рабочую группу

правительство
Правительство создало Межведомственную рабочую группу для помощи бизнесу.

Кабинет министров Украины 13 ноября принял решение о создании Межведомственной рабочей группы (МРГ) для скорейшего решения проблем, с которыми сталкивается бизнес.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Ее цель обеспечить оперативное решение проблем, с которыми сталкиваются субъекты хозяйствования в регионах. Эта инициатива должна наладить системный диалог между предпринимателями, местными властями и центральными органами исполнительной власти.

МРГ призвана сформировать действенные решения для устранения региональных барьеров, сдерживающих развитие предпринимательства. Замминистра Тарас Высоцкий подчеркнул: "Мы хотим, чтобы предприниматели имели возможность напрямую доносить свои проблемы до правительства и получать конкретные решения. Это часть нашей политики создания благоприятной бизнес-среды, особенно для малого и среднего бизнеса, который сегодня держит экономическую устойчивость страны".

Деятельность группы будет способствовать уменьшению административного давления, устранению региональных барьеров для инвестиций, значительному улучшению коммуникации между предпринимателями и властями, а также повышению экономической активности в регионах. Группа будет регулярно отчитываться перед Кабмином и информировать общественность о достигнутых результатах.

Ранее сообщалось, что недостаток кадров и рост цен стали главными вызовами для украинского бизнеса, опередив даже обстрелы. Индекс возобновления деловой активности в сентябре снизился до 0,05, что свидетельствует о замедлении возобновления и росте неопределенности среди предпринимателей .

Автор:
Татьяна Ковальчук