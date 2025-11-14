Бізнес у регіонах отримає оперативну допомогу: уряд створив Міжвідомчу робочу групу

Кабінет міністрів України 13 листопада ухвалив рішення про створення Міжвідомчої робочої групи (МРГ) для швидкого вирішення проблем, з якими стикається бізнес.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Її мета — забезпечити оперативне вирішення проблем, з якими стикаються суб’єкти господарювання в регіонах. Ця ініціатива має налагодити системний діалог між підприємцями, місцевою владою та центральними органами виконавчої влади.

МРГ покликана сформувати дієві рішення для усунення регіональних бар’єрів, які стримують розвиток підприємництва. Заступник міністра Тарас Висоцький підкреслив: "Ми хочемо, щоб підприємці мали можливість напряму доносити свої проблеми до уряду і отримувати конкретні рішення. Це частина нашої політики створення сприятливого бізнес-середовища, особливо для малого та середнього бізнесу, який сьогодні тримає економічну стійкість країни".

Діяльність групи сприятиме зменшенню адміністративного тиску, усуненню регіональних бар’єрів для інвестицій, значному покращенню комунікації між підприємцями та владою, а також підвищенню економічної активності в регіонах. Група регулярно звітуватиме перед Кабміном та інформуватиме громадськість про досягнуті результати.

Раніше повідомлялося, що нестача кадрів і зростання цін стали головними викликами для українського бізнесу, випередивши навіть обстріли. Індекс відновлення ділової активності у вересні знизився до 0,05, що свідчить про сповільнення відновлення та зростання невизначеності серед підприємців.