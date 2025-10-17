Український бізнес занепокоєний дефіцитом працівників і цінами — дослідження ІЕД

Нестача кадрів і зростання цін стали головними викликами для українського бізнесу, випередивши навіть обстріли. Індекс відновлення ділової активності у вересні знизився до 0,05, що свідчить про сповільнення відновлення та зростання невизначеності серед підприємців

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати вересневого опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Економічна невизначеність зростає

Попри стабільну роботу більшості українських підприємств, бізнес втрачає впевненість у майбутньому, а його очікування стають дедалі обережнішими. Про це свідчать результати 41-го щомісячного опитування, проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій з 16 по 30 вересня серед 475 промислових компаній.

"Результати вересня загалом виявилися найпесимістичнішими за останній період і викликають серйозне занепокоєння, — зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків. — Упевненість бізнесу в майбутньому знижується, темпи відновлення сповільнюються, а невизначеність у довгостроковій перспективі зростає через проблеми з кадрами, безпекою та підвищенням цін".

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) після серпневого зростання знизився з 0,08 до 0,05. Попри незначну зміну показників, з березня 2025 року простежується стійка тенденція до уповільнення економічного відновлення.

У вересні 65% підприємств працювали щонайменше на 75% своєї потужності (у серпні — 63%). Частка компаній, що повністю зупинили роботу, зросла з 2% до 4%, але залишається незначною.

Середньострокова невизначеність знизилася, однак у довгостроковій перспективі зростає вже другий місяць поспіль — до 38,7%. Це свідчить, що майже 40% компаній не можуть прогнозувати свою діяльність на два роки вперед.

Частка підприємств, які не очікують змін у виробництві протягом двох років, зросла з 77,8% до 85,5%, що свідчить про стабільність у прогнозах. Водночас обсяги виробництва скоротилися: кількість компаній, які вже збільшили випуск, знизилася з 28,5% до 24,4%, а тих, хто планує нарощення у найближчі три місяці — з 46,8% до 42,2%.

Очікування щодо продажів і нових замовлень також погіршилися: середній термін портфеля замовлень скоротився з 4,5 до 4,3 місяця. Найдовший горизонт замовлень мають підприємства деревообробної галузі (5,3 місяця), найкоротший — виробники будматеріалів (2,6 місяця).

53% підприємств повідомили про посилення труднощів з пошуком кваліфікованих працівників, а 40% — з некваліфікованими. Це підтверджує, що брак робочої сили залишається найгострішою проблемою бізнесу.

“У вересні посилилися проблеми з пошуком і кваліфікованих, і некваліфікованих працівників. Частка підприємств, яким складно знайти кваліфікований персонал, зросла з 50,1% до 52,8%, а некваліфікованих — з 36,3% до 39,6%. З літа 2024-го кваліфікованих працівників знайти набагато складніше, ніж некваліфікованих”, – зазначив Євген Ангел.

На першому місці серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час у вересні залишився брак робочої сили, хоча показник скоротився на 2 в.п. — до 60%.

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (NRES), яке проводить ІЕД з травня 2022 року, беруть участь до 500 промислових підприємств із 21 регіону України.

Нагадаємо, протягом січня–вересня 2025 року платники податків перерахували до державного бюджету понад 4,2 млрд грн екологічного податку.