Украинский бизнес обеспокоен дефицитом работников и ценами — исследование ИЭД

Нехватка кадров и рост цен стали главными вызовами для украинского бизнеса, опередив обстрелы. Индекс возобновления деловой активности в сентябре снизился до 0,05, что свидетельствует о замедлении возобновления и росте неопределенности среди предпринимателей

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты сентябрьского опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Экономическая неопределенность растет

Несмотря на стабильную работу большинства украинских предприятий, бизнес теряет уверенность в будущем, а его ожидания становятся все более осторожными. Об этом свидетельствуют результаты 41 ежемесячного опроса, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций с 16 по 30 сентября среди 475 промышленных компаний.

"Результаты сентября в целом оказались самыми пессимистическими за последний период и вызывают серьезную обеспокоенность, — отметила исполнительная директор ИЭД Оксана Кузяков. — Уверенность бизнеса в будущем снижается, темпы восстановления замедляются, а неопределенность в долгосрочной перспективе растет из-за проблем с кадрами, безопасности и повышением цен".

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) после августовского роста снизился с 0,08 до 0,05. Несмотря на незначительное изменение показателей, с марта 2025 наблюдается устойчивая тенденция к замедлению экономического восстановления.

В сентябре 65% предприятий работали по меньшей мере на 75% своей мощности (в августе – 63%). Доля компаний, полностью остановивших работу, выросла с 2% до 4%, но остается незначительной.

Среднесрочная неопределенность снизилась, однако в долгосрочной перспективе растет уже второй месяц подряд – до 38,7%. Это говорит о том, что почти 40% компаний не могут прогнозировать свою деятельность на два года вперед.

Доля предприятий, не ожидающих изменений в производстве в течение двух лет, выросла с 77,8 до 85,5%, что свидетельствует о стабильности в прогнозах. В то же время объемы производства сократились: количество уже увеличивших выпуск компаний снизилось с 28,5% до 24,4%, а тех, кто планирует наращивание в ближайшие три месяца — с 46,8% до 42,2%.

Ожидания продаж и новых заказов также ухудшились: средний срок портфеля заказов сократился с 4,5 до 4,3 месяца. Самый длинный горизонт заказов у предприятий деревообрабатывающей отрасли (5,3 месяца), самый короткий — производители стройматериалов (2,6 месяца).

53% предприятий сообщили об усугублении трудностей с поиском квалифицированных работников, а 40% — с неквалифицированными. Это подтверждает, что нехватка рабочей силы остается острейшей проблемой бизнеса.

"В сентябре усилились проблемы с поиском и квалифицированных, и неквалифицированных работников. Доля предприятий, которым сложно найти квалифицированный персонал, выросла с 50,1% до 52,8%, а неквалифицированных - с 36,3% до 39,6%. С лета 2024-го квалифицированных работников найти гораздо сложнее, чем неквалифицированных", - отметил Евгений Ангел.

На первом месте среди основных препятствий для ведения бизнеса в военное время в сентябре осталась нехватка рабочей силы, хотя показатель сократился на 2 п.п. – до 60%.

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (NRES), проводимом ИЭД с мая 2022 года, принимают участие до 500 промышленных предприятий из 21 региона Украины.

