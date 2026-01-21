Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Наличный курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,90

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бизнесу позволят пускать животных в заведения без риска штрафов

кот, собака
В Украине планируют урегулировать доступ животных к общественным учреждениям / Pixabay

В Украине готовят законодательные изменения, которые позволят торговым сетям и общепитам самостоятельно определять условия допуска животных к своим помещениям без риска штрафов и юридических последствий.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Минэкономики.

Кафе и магазины с животными

В частности, речь идет о возможности нахождения животных в заведениях в период низких температур.

Пока в Украине существует правовая неопределенность: прямого общегосударственного запрета на посещение общественных мест с животными нет, однако правила устанавливают органы местной власти. Так, в Киеве пребывание с животными в учреждениях считается административным нарушением и карается штрафом. Исключение сделано только для собак-поводырей.

Чтобы устранить эту коллизию, государство инициирует внесение изменений в нормативно-правовые акты. Уже начаты консультации на уровне правительства, местных властей и зоозащитных организаций.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, цель изменений - четко урегулировать условия доступа животных в магазины и рестораны, в частности, определить требования к обустройству специальных мест для их пребывания.

Ключевым принципом новых правил станет свобода бизнеса. Заведения будут самостоятельно определять условия допуска животных в соответствии со своим форматом и возможностями, без риска правовых коллизий и санкций.

Ожидается, что новые правила учтут интересы посетителей, бизнеса и животных и создадут прозрачный механизм для всех сторон.

Нвагадаем, ВПЛ, военные, люди с инвалидностью и семьи с детьми или животными чаще всего сталкиваются с отказами на рынке аренды .

Автор:
Ольга Опенько