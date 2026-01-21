Бизнесу позволят пускать животных в заведения без риска штрафов

В Украине готовят законодательные изменения, которые позволят торговым сетям и общепитам самостоятельно определять условия допуска животных к своим помещениям без риска штрафов и юридических последствий.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Минэкономики.

Кафе и магазины с животными

В частности, речь идет о возможности нахождения животных в заведениях в период низких температур.

Пока в Украине существует правовая неопределенность: прямого общегосударственного запрета на посещение общественных мест с животными нет, однако правила устанавливают органы местной власти. Так, в Киеве пребывание с животными в учреждениях считается административным нарушением и карается штрафом. Исключение сделано только для собак-поводырей.

Чтобы устранить эту коллизию, государство инициирует внесение изменений в нормативно-правовые акты. Уже начаты консультации на уровне правительства, местных властей и зоозащитных организаций.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, цель изменений - четко урегулировать условия доступа животных в магазины и рестораны, в частности, определить требования к обустройству специальных мест для их пребывания.

Ключевым принципом новых правил станет свобода бизнеса. Заведения будут самостоятельно определять условия допуска животных в соответствии со своим форматом и возможностями, без риска правовых коллизий и санкций.

Ожидается, что новые правила учтут интересы посетителей, бизнеса и животных и создадут прозрачный механизм для всех сторон.

