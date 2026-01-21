Бізнесу дозволять пускати тварин до закладів без ризику штрафів

В Україні готують законодавчі зміни, які дозволять торговим мережам і закладам громадського харчування самостійно визначати умови допуску тварин до своїх приміщень без ризику штрафів і юридичних наслідків.

Кафе та магазини з тваринами

Зокрема, йдеться про можливість перебування тварин у закладах у період низьких температур.

Наразі в Україні існує правова невизначеність: прямої загальнодержавної заборони на відвідування громадських місць із тваринами немає, однак правила встановлюють органи місцевої влади. Так, у Києві перебування з тваринами в закладах вважається адміністративним порушенням і карається штрафом. Виняток зроблено лише для собак-поводирів.

Щоб усунути цю колізію, держава ініціює внесення змін до нормативно-правових актів. Уже розпочато консультації на рівні уряду, місцевої влади та зоозахисних організацій.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, мета змін - чітко врегулювати умови доступу тварин до магазинів і ресторанів, зокрема визначити вимоги до облаштування спеціальних місць для їх перебування.

Ключовим принципом нових правил стане свобода бізнесу. Заклади самостійно визначатимуть умови допуску тварин відповідно до свого формату та можливостей, без ризику правових колізій і санкцій.

Очікується, що нові правила врахують інтереси відвідувачів, бізнесу та тварин і створять прозорий та зрозумілий механізм для всіх сторін.

